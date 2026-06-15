Restricții de circulație pe Podul de la Brăila, unde se fac lucrări de întreţinere. CNAIR a anunţat cum va fi deviat traficul

Podul suspendat peste Dunăre Brăila-Tulcea este ultimul pod peste Dunăre înainte de Vărsarea în Marea Neagră, cel mai mare din România şi al treilea din Europa (ca dimensiune). Foto: Cristian Pistol / Facebook

CNAIR a transmis, luni, că circulaţia rutieră pe Podul de la Brăila va fi restricţionată începând de luni, 15 iunie, pentru efectuarea unor lucrări de reparaţii şi întreţinere. Traficul va fi deviat temporar pe una dintre căile de rulare.

Traficul va fi deviat de pe Calea II (Tulcea - Brăila), în zona kilometrului 7, în apropierea staţiei de taxare, pe Calea I (Brăila - Tulcea), în zona kilometrului 3, în apropierea sediului CIC Brăila, notează şi Agerpres.

Măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de întreţinere la banda 1 de la Calea I de rulare.

CNAIR recomandă participanţilor la trafic să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonă şi să adapteze viteza la condiţiile de circulaţie pe durata desfăşurării lucrărilor.

CNAIR a câştigat un proces după întârzieri în construcţia Podului de la Brăila

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunţase, în urmă cu 3 săptămâni, că a câşigat şi la Roma un proces de peste 87 de milioane de lei împotriva constructorului italian WeBuild, după întârzieri înregistrate la construcția podului suspendat de la Brăila.

"CNAIR câștigă inclusiv în instanțele de judecată din Italia procesele deschise de Webuild.

Constructorul italian nu a reușit să blocheze nici în instanța de la Roma executarea de către CNAIR a garanției pentru mai mult de 87 de milioane de lei, aferente întârzierilor înregistrate la construcția podului suspendat de la Brăila.

Vom continua să apărăm în instanțele de judecată de oriunde interesul legitim al României, indiferent de numele companiilor sau al persoanelor care încearcă să îl afecteze", a transmis CNAIR.