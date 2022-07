Revoltă la gara din Constanţa după ce o copilă a leşinat din cauza căldurii din vagoane. Martor: "Ambulanţa a luat-o cu convulsii pe targă. Este critic ce se întâmplă"

În gările de pe litoral timpul a stat în loc. Călătoria cu trenul înspre și dinspre stațiunile de la malului marii este plină de provocări.

Dacă mergi spre sud, realitatea este cruntă. Punctele de acces ale călătorilor la calea ferată, din sudul litoralului, lasă de dorit. Nu este o noutate, știm cu toții, inclusiv turiștii știu că, atunci când aleg o călătorie cu trenul, parcă ajung într-o zonă crepusculară.

Într-un tren ce a plecat din Mangalia cu destinația București Nord, o copilă a leșinat din cauza căldurii din vagoane. La gara din Constanţa fetița a fost preluată de o ambulanța cu convulsii, spun martorii.

Incidentul a fost povestit de un pasager al trenului.

"Este 3 iulie, ora 18, și sunt într-un tren ce a plecat din Mangalia cu destinația Bucuresti Nord, asta însemnând o călătorie de aproximativ 4:20 ore.

Afară sunt cel puțin 30 de grade, iar în tren s-a produs o saună îngrozitoare. Tineri, copii, bătrâni, oameni cu probleme medicale sunt nevoiți să suporte condițiile inumane oferite de CFR Călători.

Aerul este aproape irespirabil, lucru ce a dus la un caz de leșin.

O copilă a fost luată cu SMURD-ul din gara din Constanța din cauza căldurii din vagoane, având la plecare convulsii pe targă.

Mi se pare inadmisibil ca în această perioadă din an să nu se ofere aer condiționat, iar ce este cel mai absurd este ca la începutul călătoriei, timp de vreo 5-10 minute, a fost distribuit în vagon aer rece, după care a fost stopat.

Mi se pare ca dați dovada de o nepăsare fără margini față de călători și de condițiile de bun simț pe care ar trebui să le oferiți. Este critic ce se întâmplă. Nesimțirea atinge cote inimaginabile. Meritați sa fiți dați in judecată", scrie călătorul revoltat de experiența trăită în tren pe pagina de Facebook CFR Calatori.

Gara din stațiunea Costinești, de exemplu, reprezintă un punct foarte important pentru turiștii din timpul sezonului estival.

Peronul gării este plin de crăpături, chioșcul de bilete arată ca fiind părăsit, până și tabela cu orar trenurilor s-a învechit. Și în halta din Neptun atrag atenția imaginile dezolante de aici.

Cei care coboară din tren sau așteaptă trenul să-i ducă acasă dau nas în nas cu imagini pe care le-au văzut și-n anii trecuți… mulți ani la rând.

Gara din Constanţa este una dintre cele mai privilegiate de pe litoralul românesc

Până în anul 2009 s-au investit peste 9 milioane de euro în lucrări de renovare.

Chiar şi așa, scaunele sunt mâncate de rugină şi multe dintre ele sunt rupte, iar dacă ne uităm la tabelele de informare pentru călători acestea sunt doar elemente de design.

Gara arată ca după război. Și cum toate astea parcă nu ar fi de ajuns, anunțurile legate de sosirea trenului îi fac pe călători să piardă legăturile.

"Am venit din Eforie. Nu am putut să luam trenul ca a dat prea multe bilete şi nu am putut să ne urcam în tren", spune o femeie.

"Eu nu am mai călătorit din 2019 şi gara e oribilă. Mizerie, am venit să plec la Braşov şi ne anunță ca întârzie. E de groaza", mai spune cineva

În ultimul an, refacerea peroanelor a fost scoasă la licitație de 4 ori. Niciun constructor nu s-a prezentat la licitație pentru că acel contract valora doar 25.000 de euro. După o oră, am schimbat gara.

În plin sezon estival stațiunea Costinești aduna peste 8 de mii de turiști

În plin sezon estival stațiunea Costinești aduna peste 8 de mii de turiști. Jumătate din ei vin cu trenul. Autorităţile au promis o gară care ar fi trebuit să fie gata în 9 luni, dar nici până acum nu s-a mișcat un deget

Singura dovadă că această stație mai este funcțională, este prezența doamnei de la bilete.

Nici ea și nici zecile de mii de turiști care ajung săptămânal aici, nu au parte nici de umbră, nici de curățenie, iar cișmeaua de apă este doar un element decorativ.

"Lasă de dorit, dar ce sa facem asta e viaţa", spune cineva.

"Este foarte mult gunoi. Copilul meu nu a avut unde să stea jos", spune şi o turistă străină.

De toaletă nici nu poate fi vorba. La temperaturile de acum, mirosul este insuportabil așa că mulți preferă toaleta din tren. Așa sunt așteptați călătorii în concediu, în praf, gunoaie și căldură. Pe scurt, condiții insalubre.

Reprezentanții Companiei Naționale de Căi Ferate "CFR", au declarat faptul că Gara Costinești Tabără este inclusă într-un program de modernizarea și reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din România. În acest proiect sunt incluse și gările din Neptun, Mangalia și Ciulnița.