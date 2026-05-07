România, pe primul loc la obezitate infantilă în Europa: Elevii dintr-o școală din Ilfov au învățat ce conține o masă sănătoasă

Obezitatea infantilă plasează țara noastră pe primul loc în Europa, iar diabetul de tip 2 apare tot mai des la copii. Foto: Captură Antena 3 CNN

Obezitatea infantilă plasează țara noastră pe primul loc în Europa, iar diabetul de tip 2 apare tot mai des la copii. În total, peste 1,5 milioane de persoane se confruntă cu această boală. Pentru a schimba aceste statistici, proiectul „Ora fără diabet – Parteneriat pentru un viitor sănătos” le explică celor mici, pe înțelesul lor, cât de important este echilibrul dintre alimentație, mișcare și timpul petrecut în fața ecranelor. Proiectul național este o inițiativă Antena 3 CNN, în parteneriat cu Societatea Română de Diabet și Asociația pentru Responsabilitatea Socială PLAN B.

Proiectul a ajuns la Școala Gimnazială nr. 1 din Cornetu, unde elevii au avut misiunea de a construi o farfurie sănătoasă, învățând astfel, prin joacă, principiile unei alimentații echilibrate şi cum arată o farfurie echilibrată.

„Farfuria ideală arată în felul următor: o jumătate este reprezentată de legume și fructe, un sfert de carbohidrați, un sfert de proteine și, pe deasupra, grăsimi sănătoase reprezentate de uleiuri sau semințe”, spune Robert Strugariu, nutriționist dietetician la Asociația PLAN B.

„O astfel de oră este foarte importantă pentru cei mici, deoarece alimentaţia lor nu este cea mai sănătoasă şi consider că îşi vor pune întrebări, vor sta un pic să se gândească dacă să mai consume unele alimente sau să nu le mai consume”, spune și directoarea Școlii Gimnaziale nr. 1 Cornetu, Mădălina-Georgiana Brăslașu.

Pentru a sublinia cât de importantă este activitatea fizică, elevii au fost provocați și la o competiție dinamică pe biciclete staționare personalizate, unde distracția s-a îmbinat atât cu mișcarea, cât şi cu informaţii esenţiale despre importanţa sportului în viaţa de zi cu zi.

Lipsa mișcării și kilogramele în plus cresc riscul apariției diabetului la vârste tot mai fragede, iar dependența de ecrane poate afecta obiceiurile zilnice. În acest context, copiii au participat la un experiment care le-a arătat cum utilizarea telefonului înainte de somn le poate influența odihna și starea generală.

„Ne bucurăm să fim în mijlocul lor şi să le oferim informaţii prin limbajul pe care îl înţeleg cel mai uşor: jocul. Ne-am bazat proiectul pe demonstraţii interactive şi sesiuni de întrebări şi răspunsuri, prin care o pot preveni”, a subliniat project managerulor Asociației PLAN B, Raluca Costache.



Campania „Ora fără diabet” este o inițiativă Antena 3 CNN, în parteneriat cu Consiliul Județean Ilfov.

„Vorbim de introducerea unei discipline alimentare, introducerea unei discipline de zi cu zi pentru copii, pentru elevii din Ilfov. Ne dorim să ajungem la cei mici, ne dorim să ajungem la firul ierbii, la absolut toți cetățenii cu aceste informații.

Este un proiect inițiat de președintele Consiliului Județean. Hubert Thuma s-a implicat direct în acest proiect, în sensul că a mers în școli, a mers în localități, a stat de vorbă cu directori implicați, a stat de vorbă cu primarii, cu cei unde am derulat acest proiect, pentru a ne asigura că acest proiect ajunge acolo unde este cazul”, a explicat Mirabela Dumitrache, purtătorul de cuvânt al CJ Ilfov.

Proiectul „Ora fără diabet. Parteneriat pentru un viitor sănătos” continuă și în alte școli din județul Ilfov.