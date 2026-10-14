S-a lansat Muzeul Viu al Bucureștiului, fără ziduri de piatră sau bilet de intrare. Harta cu cele 68 de grădini și alte locuri verzi

Grădina Botanică din Capitală, inclusă în Muzeul Viu al Bucureștiului. Sursa foto: Grădina Botanică Dimitrie Brândza

Muzeul Viu al Bucureștiului, o colecție permanentă de 68 de locuri din Capitală care pot fi descoperite și vizitate gratuit, a fost lansat de Fundația Comunitară București și ING Bank România, potrivit unui comunicat transmis marți Agerpres.

Conform sursei citate, muzeul nu are o clădire proprie și nici bilet de intrare, exponatele fiind locuri răspândite prin oraș, de la grădini, pajiști și habitate urbane până la spații recuperate pentru comunitate și inițiative prin care resursele sunt reutilizate.

Spații verzi, proiecte de regenerare a naturii și grădini urbane

Potrivit organizatorilor, colecția cuprinde proiecte susținute de Fundația Comunitară București și ING Bank România, prin Platforma de mediu pentru București, și urmărește să facă vizibile schimbările din oraș și contribuția comunităților la transformarea sau protejarea unor spații.

„Muzeele ne ajută să descoperim povești, culturi și idei, iar în Capitală se naște o nouă cultură: a implicării, a curajului și a încăpățânării de a proteja spațiile noastre. Muzeul Viu al Bucureștiului este o colecție care arată tocmai această energie urbană, fără să fie un muzeu în sens instituțional, ci mai degrabă o invitație să privim orașul în sine ca pe un muzeu. Cele 68 de 'exponate vii' arată ce se întâmplă când bucureștenii sunt hotărâți să-și îngrijească mediul și să facă orașul mai bun de trăit cu propriile mâini. Este un muzeu deschis, care celebrează nu vestigii din vitrine, ci fiecare proiect care dovedește că Bucureștiul se schimbă în bine”, a declarat Alina Kasprovschi, director executiv al Fundației Comunitare București, citată în comunicat.

Cele 68 de proiecte incluse în colecția Muzeului Viu al Bucureștiului au fost susținute prin Platforma de mediu pentru București, care a acordat până în prezent finanțări cumulate de aproape 22 de milioane de lei pentru conservarea naturii, regenerare urbană și inițiative de cartier.

Programul conectează cercetarea problemelor de mediu cu finanțarea soluțiilor și colaborarea necesară pentru implementarea acestora, reunind organizații și grupuri civice, specialiști, reprezentanți ai mediului academic, companii și ai administrației publice.

Activități și întâlniri în București la Muzeul Viu

Potrivit comunicatului, până la finalul lunii noiembrie 2026, Muzeul Viu al Bucureștiului va găzdui săptămânal activități și întâlniri în anumite locuri din colecție, iar vizitatorii își vor putea crea propriile trasee pentru a le descoperi.

În weekendul 17-18 octombrie, în Parcul Liniei, între orele 11:00 și 13:00, Fundația Comunitară București și Playouth vor organiza ateliere în care copiii vor putea realiza o 'grădină eco de buzunar', căsuțe și hrănitori pentru păsări. Activitățile se vor desfășura în noua piațetă a parcului, în zona accesului din strada Moinești, fără înscriere prealabilă.

În același weekend, la Grădina Botanică, între orele 18:00 și 21:00, proiectul BatWatch va organiza întâlnirea 'Liliecii și orașul: spațiu pentru conviețuire'. Participanții vor afla cum trăiesc liliecii în București și cum se pregătesc pentru sezonul rece, după care vor lua parte la un tur de bioacustică, în cadrul căruia vor încerca să detecteze activitatea acestora, în funcție de condițiile meteorologice. Participarea se face prin înscriere, în limita locurilor disponibile.

De asemenea, pe 18 octombrie, între orele 10:30 și 15:30, comunitatea Aricii Urbani va organiza evenimentul 'Universul din Grădină', în grădina blocului 51 de pe strada Crivățului 2. Programul va include pregătirea grădinii și plantări de toamnă, un atelier despre biodiversitate și realizarea unor adăposturi pentru păsări, arici și insecte. Atelierele necesită înscriere, iar copiii sub 14 ani trebuie însoțiți de un adult.

Luni, 19 octombrie, în Parcul Liniei, Nature Talks - Școala de mediu va organiza ateliere pentru elevii Școlii 142, dedicate risipei alimentare, colectării separate, reciclării, poluării aerului și eficienței energetice, în cadrul programului 'Săptămâna Altfel'.

Colecția Muzeului Viu al Bucureștiului poate fi explorată și în afara evenimentelor organizate, în condițiile de acces ale fiecărui loc. Unele puncte de pe harta muzeului pot fi vizitate individual, în timp ce altele pot fi descoperite în cadrul tururilor sau activităților organizate.

Bucureștenii pot descoperi locurile verzi folosind harta digitală disponibilă pe muzeulviu.ro, care oferă informații despre fiecare proiect și propune trasee tematice pentru câteva ore sau o zi de explorare în oraș, se menționează în comunicat.

Potrivit sursei citate, calendarul actualizat al evenimentelor, informațiile privind accesul și modalitățile de participare sunt disponibile pe site-ul muzeulviu.ro.