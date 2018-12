Salariul halucinant pe care îl are o secretară din Vaslui

Ana Maria Obreja, secretara lui Dumitru Buzatu, președintele CJ Vaslui, este, cu siguranță, o femeie împlinită. Pentru că are un job stabil și un salariu pe măsură. Femeia este cea mai bine plătită secretară din istoria județului Vaslui.

Dumitru Buzatu a fost cel care a promovat-o până în această funcție, ocazie cu care a avut grijă să-i facă toate mofturile. A înscris-o pe protejata sa și a avut grijă să devină funcționar public, i-a mărit în permanență salariul, i-a schimbat până și mobilierul de la serviciu.

De la 1 ianuarie 2019, Ana Maria Obreja are un salariu care întrece orice închipuire: 6.648 de lei brut, adică în jur de 5.000 de lei net! Are program de opt ore, week-end-uri ca la carte, vouchere de vacanță și concedii de o lună și jumătate pe an.

Dar, Ana Maria Obreja nu e singura cu salariu nesimtit în institutie. Conform vremeanoua.ro, directorii executivi vor semna pentru salarii de 13.624 lei, bani care vin de pe spinarea firmelor private din acest judet, care abia îsi mai duc zilele. Până și muncitorii de la CJ Vaslui vor avea salarii mai mari, din ianuarie 2019, în jur de 3.000 de lei fiecare, în timp ce șoferii din instituție vor avea 3.200 de lei, brut, lunar.