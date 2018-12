SĂRBĂTORI DE IARNĂ. Cea mai frumoasă tradiție de Sărbătorile de iarnă 2018

SĂRBĂTORI DE IARNĂ Aproape 2.000 de invitaţi, printre care şi numeroşi turişti, au participat, sâmbătă, la evenimentul "Crăciun în Maramureş", găzduit de Muzeul Satului din municipiul Baia Mare.



Încă de la primele ore ale dimineţii, străzile şi aleile care duc spre Muzeul Satului au devenit neîncăpătoare, turişti, localnici dar şi invitaţi din mai multe localităţi ale judeţului Maramureş îndreptându-se spre muzeu, pentru a participa la cea de-a X-a ediţie a evenimentului.



Timp de cinci ore, vechile case ţărăneşti din muzeu au prins viaţă. Vizitatorii au putut urmări pregătirile de sărbători, începând cu împodobitul unei case, până la pomana porcului şi cozonacii copţii pe vatră, iar vinul şi ţuica au înveselit atmosfera.



Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Maramureş, Gabriel Zetea, a afirmat că anul 2018 a fost unul extraordinar, iar momentul marcării Centenarului ar trebui să-i găsească pe români mai uniţi.



"Am trăit împreună un an extraordinar, Anul Centenarului, Anul Marii Uniri, a Unirii Transilvaniei cu România, a Unirii Maramureşului cu România. Şi ne-am adus aminte în acest an, sper, de mari maramureşeni, mari personalităţi ale judeţului nostru care acum 100 de ani s-au gândit că trebuie să se unească. Să se unească între ei, în primul rând, să şi lase deoparte orgoliile personale şi proiectele personale ale fiecăruia pentru un gând, pentru Unire. Au realizat acest lucru tocmai pentru că au fost uniţi. În acest an am sărbătorit acest lucru, Unirea! Astăzi din păcate, societatea din România nu înţelege că puterea românilor şi a României stă în unitatea noastră a tuturor. Dacă suntem uniţi şi ne propunem cu adevărat proiecte de ţară, împreună o să le putem şi realiza", a declarat Gabriel Zetea.



De asemenea, secretarul de stat din Ministerul Turismului, Bogdan Tomoiagă, a remarcat în cuvântul său faptul că evenimentul "Crăciun în Maramureş" este promovat ca destinaţie în calendarul Organizaţiei Mondiale a Turismului.



"Sunt bucuros şi onorat să fiu la acest eveniment (...) şi să mulţumesc echipei CJ Maramureş pentru includerea evenimentului pe agenda Organizaţiei Mondiale a Turismului, astfel că destinaţia Maramureş o să intre într-o competiţie de top la nivel internaţional. Turismul este un sector foarte important al economiei naţional, iar judeţul Maramureş performează şi are cele mai mari creşteri la nivel naţional (...) Anul acesta, în Maramureş avem trei noi staţiuni de interes local, Onceşti, Bârsan şi Botiza, iar Borşa a devenit staţiune de interes naţional. Săptămâna aceasta, primăria oraşului Borşa a depus la minister proiectul 'Telegondolă şi pârtie olimpică de schi', în valoare de 108 milioane de lei, iar după ce va fi analizat, anul viitor să semnăm un contract de finanţare" a spus Bogdan Tomoiagă.



Turiştii, localnicii dar şi invitaţii din ţară şi străinătate au trecut pe la toate casele din Muzeul Satului pentru a asculta colinde, a admira tradiţii şi a gusta din preparatele special pregătite de gospodine. O parte dintre invitaţi au fost preocupaţi să vadă cum se pregătesc preparatele din carne de porc, iar apoi s-au înfruptat din jumări, caltaboşi şi cârnaţi, delicatese care, pentru o mai bună digestie, au fost "ajutate" de un pahar de pălincă.



La eveniment au mai fost prezenţi prefectul judeţului Maramureş, Vasile Moldovan, primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, secretarul de stat din cadrul Ministerului Transporturilor, Dragoş Titea, parlamentari, primari din judeţ şi invitaţi ai acestora.



Evenimentul "Crăciun în Maramureş" este organizat de CJ Maramureş şi Visit Maramureş, în colaborare cu mai multe primării din judeţ, având ca scop promovarea satului maramureşan ca destinaţie turistică în perioada sărbătorilor de iarnă.