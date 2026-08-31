Şi-a cumpărat cu 9.000 de euro o motocicletă din Moldova, dar la Vama Stânca a rămas fără ea. Ce au descoperit poliţiştii de frontieră

Şi-a cumpărat cu 9.000 de euro o motocicletă din Moldova, dar la Vama Stânca a rămas fără ea. Sursa foto: Poliţia de Frontieră

Poliţia de Frontieră a transmis, luni, că agenţii din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stânca au descoperit la control şi au indisponibilizat o motocicletă care figura în bazele de date ca fiind furată din Italia. Cetăţeanul moldovean care s-a prezentat cu ea a declarat că nu ştia nimic şi că a cumpărat-o din Republica Moldova cu 9.000 de euro, în 2024.

"Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stânca au descoperit la controlul de frontieră şi indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor o motocicletă care figura în bazele de date ca fiind furată din Italia.

În data de 29 august a.c., în jurul orei 09:20, în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca–ITPF Iaşi s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control, un cetățean moldovean, în vârstă de 39 de ani, în calitate de conducător auto al unei motociclete înmatriculate în Moldova.

Sursa foto: Poliţia de Frontieră

Polițiștii de frontieră au avut suspiciuni cu privire la situaţia juridică a motocicletei, deși potrivit seriei din certificatul de înmatriculare motocicleta nu figura cu alerte în bazele de date.

În urma verificărilor suplimentare, polițiștii de frontieră au constatat că motocicleta are o altă serie decât cea vizibilă la control, iar după seria originală figurează în bazele de date ca fiind un vehicul furat, cu o semnalare introdusă de autoritățile din Italia în anul 2012.

Cu privire la cele constatate, bărbatul a declarat că a achiziționat motocicleta din Moldova, în anul 2024, contra sumei de 9.000 de euro. Acesta a menționat că nu are cunoștință despre faptul că motocicleta este furată sau implicată în vreun litigiu.

Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire, iar motocicleta, în valoare de 50.000 de lei, a fost indisponibilizată în vederea continuării cercetărilor", au transmis autorităţile.