Stația de metrou Universitate a fost închisă, după un incendiu în subteran: A izbucnit focul chiar în fața trenului

2 minute de citit Publicat la 15:49 01 Iul 2026 Modificat la 16:15 01 Iul 2026

Incendiu în stația de metrou Universitate din București, după un incendiu în subteran, 1 iulie 2026. Sursa foto. Antena 3 CNN/ Facebook/ Bogdan Ionuț

Stația de metrou Universitate este închisă în aceste momente, după ce un incendiu a dus la oprirea unui tren în subteran. Potrivit surselor Antena 3 CNN, ar fi luat foc un izolator de pe șină, din cauza umidității și apei infiltrate după furtuna puternică de marți.

UPDATE 16:00 Fumul degajat în urma incendiului de la Universitate a ajuns, prin tunel, până la stația de metrou Unirii 2. (imagini exclusive în Galeria Foto de mai jos)

Știrea inițială: În urma incidentului, trenul a fost oprit în stație, iar accesul călătorilor în zona de metrou a fost restricționat. Nu se poate intra în stație, iar circulația este afectată pe segmentul respectiv.

Pasagerii aflați în tren s-au autoevacuat, fără să fie raportate victime.

› Vezi galeria foto ‹

Intervenția este gestionată de echipele tehnice ale Metrorex, care acționează pentru verificarea instalațiilor și remedierea situației.

Potrivit informațiilor transmise, intervenția nu este realizată de ISU, fiind vorba de o acțiune tehnică internă a operatorului de transport.

De asemenea, pompierii ar fi dispus oprirea trenului în stație, ca măsură de siguranță, până la evaluarea completă a situației.

Autoritățile urmează să stabilească exact cauza incidentului și dacă defecțiunea a fost provocată de umiditate sau de o avarie tehnică la nivelul infrastructurii de alimentare.

Comunicatul Metrorex Metrorex informează că astăzi, 01 iulie 2026, în jurul orei 15:20, din cauza umidității, pe Magistrala 2, la stația Universitate a fost semnalată o defecțiune tehnică constând în conturarea unui izolator, fenomen care a generat degajarea de fum. La acest moment, echipele specializate Metrorex intervin pentru remedierea defecțiunii. Instalația de ventilare din stație a fost pornită pentru evacuarea cât mai rapidă a mirosului de fum. Metrorex monitorizează permanent situația și va informa publicul cu privire la orice evoluție relevantă. Vă prezentăm scuze pentru disconfortul creat!

Stația de metrou Victoriei 2, în continuare închisă

Din nefericire, problemele din rețeaua de metrou de miercuri nu se limitează la stația Universitate.

Stația Piața Victoriei 2 rămâne închisă temporar, după ce infiltrațiile provocate de ploile torențiale au inundat calea de rulare.

Metrorex a anunțat că măsura a fost luată pentru ca circulația să se desfășoare în condiții de siguranță, iar stația va fi redeschisă doar după finalizarea intervențiilor și remedierea situației. Echipele operatorului continuă lucrările de evacuare a apei și de verificare a infrastructurii afectate.