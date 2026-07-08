STB modifică traseul autobuzului Bucharest City Tour: Va ajunge și la Catedrala Națională. Linia turistică revine și pe Calea Victoriei

1 minut de citit Publicat la 14:57 08 Iul 2026 Modificat la 14:57 08 Iul 2026

Autobuzul turistic din București, Bucharest City Tour. Sursa foto: STB via Facebook

Linia turistică Bucharest City Tour va avea, începând de vineri, 10 iulie 2026, un traseu extins, care va include pentru prima dată o oprire la Catedrala Națională (n.r. Catedrala Mântuirii Neamului). În plus, autobuzele etajate vor reveni pe Calea Victoriei în anumite zile, oferind turiștilor și bucureștenilor o nouă perspectivă asupra centrului Capitalei, a anunțat STB, miercuri.

Modificările intră în vigoare în această săptămână și aduc două noutăți importante pentru circuitul turistic al orașului.

Noua stație de la Catedrala Națională le va permite vizitatorilor să ajungă direct la una dintre cele mai impresionante construcții religioase din România și una dintre cele mai mari catedrale ortodoxe din Europa.

Aflată în apropierea Palatului Parlamentului, Catedrala Națională se remarcă prin dimensiunile monumentale, turla impresionantă și mozaicurile interioare realizate manual de artiști români, folosind piese de sticlă de Murano și foiță de aur.

Două trasee diferite pentru Bucharest City Tour, în funcție de zi

Începând din 10 iulie, linia turistică va circula pe două variante de traseu, în funcție de ziua săptămânii.

Vinerea, autobuzele vor circula pe Traseul Roșu, care include revenirea pe Calea Victoriei și o serie de puncte importante ale Bucureștiului. Circuitul va porni din Piața Presei și va continua prin zona Muzeului Satului, Arcului de Triumf, Pieței Victoriei, Pieței Revoluției, Bd. Regina Elisabeta, CEC, Palatul Parlamentului, Calea 13 Septembrie, Catedrala Națională, Bd. Națiunile Unite, Piața Unirii, Universitate, Piața Romană, Piața Charles de Gaulle și Parcul Regele Mihai I.

Pe acest traseu vor fi introduse și mai multe stații noi, inclusiv Bd. Regina Elisabeta, Catedrala Națională și Palatul Parlamentului – Bd. Națiunile Unite.

Sâmbăta și duminica, Bucharest City Tour va circula pe Traseul Albastru, care va include, de asemenea, noua oprire de la Catedrala Națională. Traseul va porni din Piața Presei, va trece pe la Muzeul Satului, Arcul de Triumf, Piața Victoriei, Piața Romană, Universitate, Palatul Parlamentului, Calea 13 Septembrie, Catedrala Națională și va avea capătul la Piața Unirii.

Program și tarife pentru autobuzul turistic din București

STB reamintește că autobuzele Bucharest City Tour circulă vinerea, sâmbăta, duminica și în zilele de sărbătoare legală, în intervalul 10:00 – 21:00.

Tarifele promoționale rămân neschimbate:

49 de lei pentru adulți;

pentru adulți; 25 de lei pentru copiii cu vârste între 4 și 14 ani.

Prin extinderea traseului până la Catedrala Națională și revenirea pe Calea Victoriei, linia turistică își propune să ofere o experiență mai completă pentru cei care vor să descopere principalele obiective ale Bucureștiului de la înălțimea autobuzelor etajate.