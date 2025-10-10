STB modifică traseul unor linii de transport public, de azi, pentru Festivalul Luminii din Bucureşti. Ce autobuze vor circula diferit

Spotlight - Festivalul Internaţional al Luminii Bucureşti 2025 are loc în weekendul 10-12 octombrie. Sursa foto: Facebook/ TPBI

Nouă linii de autobuz vor fi deviate, în zilele de 10, 11 şi 12 octombrie, pentru desfăşurarea evenimentului Spotlight - Festivalul Internaţional al Luminii Bucureşti", a transmis Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI).

Conform unui comunicat transmis AGERPRES, autobuzele liniilor 122, 137, 168, 178, 205, 226, 311, 368 şi N121 vor circula pe trasee modificate în zilele de 10.10 2025 (între orele 21:00 - 00:00), 11.10.2025 şi 12.10.2025 (între orele 19:00 - 23:00), ca urmare a restricţionării traficului rutier pe Calea Victoriei (între Bd. Dacia şi Splaiul Independenţei), str. Ştirbei Vodă (între str. Ion Câmpineanu şi Calea Victoriei) şi str. George Enescu, pentru desfăşurarea evenimentului.

Astfel, potrivit dispoziţiilor TPBI, în perioada menţionată, linia 122 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "Pasaj Domneşti" şi intersecţia str. Ştirbei Vodă/str. Luterană/str. Ion Câmpineanu, apoi pe un traseu modificat pe str. Luterană, str. General Budişteanu, Bd. Dacia, Piaţa Romană, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Piaţa 21 Decembrie 1989, celălalt sens rămânând nemodificat, linia 137 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "Carrefour Militari" şi intersecţia str. Ştirbei Vodă/str. Luterană/str. Ion Câmpineanu, apoi pe un traseu modificat pe str. Luterană, str. General Budişteanu, Bd. Dacia, Piaţa Romană, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Piaţa 21 Decembrie 1989, celălalt sens rămânând nemodificat, iar linia 168 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "Valea Ialomiţei" şi intersecţia str. Ştirbei Vodă/str. Luterană/str. I. Câmpineanu, apoi pe un traseu modificat pe str. Luterană, str. G-ral Budişteanu, Bd. Dacia, Calea Dorobanţi, Piaţa Lahovari, str. George Enescu, Bd. Gheorghe Magheru, "Piaţa Romană", celălalt sens rămânând nemodificat.

Totodată, în ceea ce priveşte linia 178, în cazul în care circulaţia pietonală va impune restricţionarea traficului rutier general pe str. Ion Câmpineanu (tronsonul cuprins între str. Ştirbei Vodă şi Calea Victoriei), autobuzele vor circula pe traseul de bază între terminalul "Complex Apusului" şi intersecţia str. Ştirbei Vodă/str. Luterană/str. Ion Câmpineanu, cu întoarcere pe str. Luterană, str. G-ral Budişteanu, Cal. Griviţei, str. Mircea Vulcănescu, apoi traseul actual.

Linia 205 va funcţiona pe traseul stabilit în urma restricţiilor impuse de evenimentul "Străzi Deschise - Bucureşti Promenadă Urbană" şi a celor legate de consolidarea planşeului de la Piaţa Unirii, pe traseul de bază între terminalul "M Străuleşti" şi intersecţia Calea Victoriei/Bd. Dacia, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Piaţa Unirii pe Bd. Dacia, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I. C. Brătianu, "Piaţa Unirii 2", linia 226 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "Depoul Alexandria" şi intersecţia str. Ştirbei Vodă/str. Luterană/str. I. Câmpineanu, apoi pe un traseu modificat pe str. Luterană, str. G-ral Budişteanu, Bd. Dacia, Calea Dorobanţi, Piaţa Lahovari, str. George Enescu, Bd. Gheorghe Magheru, "Piaţa Romană", celălalt sens rămânând nemodificat, iar linia 311 va funcţiona pe traseul stabilit în urma restricţiilor impuse de evenimentul "Străzi Deschise - Bucureşti Promenadă Urbană", între "Faur" şi intersecţia Bd. Nicolae Bălcescu/str. Dem I Dobrescu, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Nicolae Bălcescu, cu întoarcere pe str. C. A. Rosetti, str. Maria Rosetti, apoi traseul actual.

De asemenea, linia 368 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "Valea Oltului" şi intersecţia str. Ştirbei Vodă/str. Luterană/str. I. Câmpineanu, apoi pe un traseu modificat pe str. Luterană, str. G-ral Budişteanu, Bd. Dacia, Calea Dorobanţi, Piaţa Lahovari, str. George Enescu, Bd. Gheorghe Magheru, "Piaţa Romană", cu întoarcere pe Bd. Dacia, str. Mircea Vulcănescu, str. Berzei, apoi traseul actual, şi linia N121 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "Valea Argeşului" şi intersecţia str. Ştirbei Vodă/str. Berzei, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Piaţa Unirii pe str. Berzei, str. Vasile Pârvan, Bd. Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Piaţa Universităţii, Bd. I.C. Brătianu, Piaţa Unirii. Celălalt sens nu se modifică.