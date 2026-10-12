Tânăr din Bistriţa-Năsăud, arestat după ce a fost prins băut la volan de două ori în câteva ore. A doua oară conducea şi fără permis

Tânăr din Bistriţa-Năsăud, arestat după ce a fost prins băut la volan de două ori în câteva ore. Sursa foto: agerpres

Un tânăr de 28 de ani din comuna Dumitriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, a fost reţinut pentru 24 de ore după ce a fost prins de poliţişti de două ori, la interval de câteva ore, conducând pe drumurile publice sub influenţa alcoolului - a doua oară şi fără permis, notează Agerpres.

Potrivit comunicatului transmis luni de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud, bărbatul a fost oprit prima dată în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe o stradă din municipiul Bistriţa, iar testarea cu aparatul etilotest a arătat o alcoolemie de peste unu la mie.

După câteva ore, conducea în continuare băut

Sâmbătă dimineaţa, acelaşi individ, rămas între timp şi fără permis de conducere, a fost observat în trafic de un poliţist aflat în timpul liber, care şi-a alertat colegii, constatându-se că acesta încă era sub influenţa alcoolului.

"În noaptea de 9 spre 10 octombrie a.c., tânărul a fost depistat de un echipaj al Biroului de Ordine Publică în timp ce conducea un autoturism pe strada Valea Jelnei din municipiul Bistriţa. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind ulterior condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În dimineaţa zilei de 10 octombrie a.c., autoturismul a fost observat în trafic de un poliţist din cadrul Biroului de Ordine Publică, aflat în timpul liber. Acesta a sesizat de îndată echipajele de poliţie din teren. În urma verificărilor şi a activităţilor desfăşurate, autoturismul a fost urmărit şi oprit pe Drumul Judeţean 173, în localitatea Orheiu Bistriţei, de poliţiştii Secţiei 1 Poliţie Rurală Bistriţa.

Testarea conducătorului auto cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat", a precizat IPJ Bistriţa-Năsăud.

Sâmbătă, poliţiştii au dispus reţinerea, pentru 24 de ore, a tânărului de 28 de ani, din Dumitriţa, care este cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.