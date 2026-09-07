Surpriză uriașă pentru polițiștii care au oprit în trafic un bucureștean de 97 de ani care se urcase beat la volan

Un bucureştean de 97 de ani, prins la volan sub influenţa alcoolului şi cu dreptul de a conduce suspendat (imagine cu caracter ilustrativ) FOTO: Getty Images

Un bucureştean în vârstă de 97 de ani este cercetat penal după ce a fost prins la volan deşi avea dreptul de a conduce suspendat, a anunţat, luni, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.

Bărbatul a fost depistat de poliţişti în weekend, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 659, în zona comunei Slobozia. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, s-a stabilit că el figurează cu dreptul de a conduce suspendat.

"În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere fără drept, sub modalitatea conducerii cu dreptul de a conduce suspendat. Totodată, cel în cauză a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,25 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare ce atrage răspunderea de natură contravenţională", se precizează într-un comunicat al IPJ Argeş.

Pentru contravenţia constatată, bărbatul a fost sancţionat cu o amendă de 1.946,25 de lei (nouă puncte amendă).

"Pentru siguranţa tuturor participanţilor la trafic, respectarea regulilor este obligatorie, indiferent de vârstă. Iar atunci când există îndoieli cu privire la capacitatea de a conduce, evaluarea medicală de specialitate este cea care stabileşte aptitudinea pentru conducerea autovehiculelor. Pentru şoferii vârstnici, dar şi pentru familiile acestora: nu ignoraţi semnalele care pot indica faptul că şofatul a devenit riscant", a transmis IPJ Argeş, într-o postare pe Facebook.