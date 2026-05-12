Telecabina de pe Muntele Tâmpa ar putea fi închisă. „Orice punct de atracție pe care îl pierzi înseamnă un minus pentru comunitate”

Publicat la 19:22 12 Mai 2026

Scandalul închiderii telecabinei de pe Tâmpa se accentuează. Drumul pe unde se făcea aprovizionarea celebrului restaurant a fost închis de Garda Forestieră, însă patronul complexului spune că decizia este una ilegală. S-a ajuns aici după ce turiştii, localnicii, dar şi mai multe organizaţii civice au reclamat prezenţa autoturismelor pe traseul turistic.

Interzicerea accesului auto pe Muntele Tâmpa poate duce la închiderea telecabinei şi restaurantului. Drumul, deschis iniţial pentru lucrările de modernizare, a rămas deschis circulaţiei auto pentru asigurarea aprovizionării. După o serie de plângeri, dar şi lansarea unei petiţii, Garda Foirestieră a decis închiderea circulaţiei.

„Suntem extrem de afectați în această perioadă. Cea mai dificilă este partea legată de operaționalizarea deșeurilor. Este greu ca, folosind aceeași cabină, să putem transporta atât mărfurile alimentare, cât și turiștii care vin în locație, dar și deșeurile. Încercăm să facem acest lucru, însă pe termen lung această soluție nu este sustenabilă”, a explicat directorul general al complexului, Laura Ursu.

Investitorii complexului deţinut de George Copos spun că au făcut demersurile necesare pentru obținerea autorizației de acces în aria protejată, astfel încât utilajele de salubritate să poată ridica gunoiul, iar aprovizionarea restaurantului să se desfășoare în condiţii normale. A fost depusă o convenţie la Direcţia Judeţeană de Mediu, iar forma finală va include şi condiţiile Regiei Publice Locale a Pădurilor.

„Această convenție a fost analizată, i s-au adus modificări în ceea ce privește accesul strict limitat, în intervale orare limitate, doar în ceea ce privește aprovizionarea și gestionarea deșeurilor generate de societate”, a explicat consilierul pentru protecția mediului, Elena Bucur.



Telecabina este un obiectiv turistic important, iar Primăria Brașov caută o soluție care să fie prietenoasă cu mediul, fără să afecteze accesul proprietarilor către restaurant.

„Foarte mulți turiști utilizează telecabina. O parte merg și la restaurantul din zonă. Normal că orice punct de atracție pe care îl pierzi dintr-un oraș înseamnă un minus pentru comunitatea respectivă, dar asta nu înseamnă că se va închide restaurantul sau telecabina”, a explicat purtătorul de cuvânt al Primăriei Brașov, Sorin Toarcea.

În anul 2000, Muntele Tâmpa a fost declarat rezervație de interes național, iar din 2007 face parte din rețeaua Natura 2000, ca sit de importanță comunitară. Ceea ce înseamnă că accesul auto este interzis, cu excepția situațiilor de urgență.