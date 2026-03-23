Un autocar cu 38 de copii s-a răsturnat pe Drumul Expres Piteşti Craiova, după ce a lovit o mașină oprită, nesemnalizată

Un autocar în care se aflau 42 de persoane, dintre care 38 de copii, s-a răsturnat luni dimineață, accidentul având loc pe Drumul Expres Piteşti Craiova.
Din primele informații, autocarul ar fi lovit un autoturism oprit, dar nesemnalizat.
Accidentul s-a produs pe sensul spre Piteşti al Drumului Expres 12, în zona localităţii Albota.
Poliţiştii Serviciului Rutier Argeş sunt la faţa locului pentru cercetări.
Din primele date, șoferului autoturismului a fost rănit grav. Nicio persoană din autocar nu a fost rănită.
Circulația în zonă e blocată. Se așteaptă un alt autocar care să îi preia pe copii.
