Un avion militar IAK-52 a fost la un pas de prăbuşire, în județul Buzău. Membrii echipajului au ajuns la spital

<1 minut de citit Publicat la 15:18 19 Oct 2025 Modificat la 15:29 19 Oct 2025

O aeronavă IAK-52 aparţinând Bazei Aeriene de Instruire şi Formare a Personalului Aeronautic “Aurel Vlaicu” Boboc, a fost implicată, joi, 16 octombrie, într-un incident, pe timpul unui zbor de instrucţie, informează Antena 3 CNN.

În filmarea obţinută de Gândul se poate vedea cum avionul este foarte aproape de un contact cu pământul, iar imaginile au un puternic impact emoţional. Cei doi membri ai echipajului au fost luaţi cu Salvarea.

Echipajul de la bordul aeronavei era format din 2 militari, instructor şi elev, şi se află în afara oricărui pericol. Imediat după incident aceștia au fost transportați cu ambulanța din dotarea bazei aeriene la Spitalul Județean de Urgență Buzău pentru o evaluare suplimentară completă.

Conform procedurilor standard în aceste situaţii, Șeful Statului Major al Forţelor Aeriene a dispus constituirea unei comisii de cercetare a incidentului care analizează cauzele producerii evenimentului.