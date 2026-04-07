Un avion venit de la Budapesta a ratat aterizarea la Târgu Mureș pe Cod Galben de vânt. "S-a aplicat procedura go-around"

Publicat la 18:33 07 Apr 2026 Modificat la 18:42 07 Apr 2026

Avionul venit de la Budapesta a ratat prima aterizare la Târgu Mureș.

O aeronavă care urma să aterizeze marți pe Aeroportul Internațional Transilvania din Târgu Mureș s-a confruntat cu probleme din cauza rafalelor de vânt puternic, iar pilotul a decis abandonarea aterizării, relatează Agerpres.

Avionul venea de la Budapesta.

"Din cauza vântului puternic, a fost o aterizare ratată. S-au urmat protocoalele 'go-around' (abandonarea aterizării), care sunt în vigoare aceste cazuri.

Aeronava s-a întors, iar la a doua încercare aterizarea s-a făcut în siguranță și totul a fost în regulă.

De obicei avioanele aterizează dinspre vest spre est, însă vântul foarte puternic a făcut ca aterizarea să se facă dinspre est spre vest. Însă totul s-a derulat în cea mai mare siguranță, iar avionul a și plecat spre Budapesta.

Astăzi a aterizat și zborul de la Londra, tot în condiții de vânt puternic, dar nu a întâmpinat nicio problemă", a declarat directorul Aeroportului Internațional "Transilvania" din Târgu Mureș, Peti Andras, citat de Agerpres.

Până la publicarea acestei actualizări, pe site-ul aeroportului "Transilvania", la "Sosiri" figurau zborurile de la Londra (Luton), aterizat la timp, și de la Budapesta, aterizat cu 38 de minute întârziere, operate de Wizzair Malta, respectiv Wizzair.

Județul Mureș s-a aflat, marți, sub avertizare Cod Galben de vânt puternic.