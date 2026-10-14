Un bărbat beat și fără permis a furat o mașină cu un copil în ea, în Olt. După nici un kilometru a făcut accident

Totul s-a întâmplat în comuna Izvoarele, județul Olt. Foto: Getty Images

Un bărbat de 59 de ani, băut și fără permis de conducere, a furat o mașină în care se afla un copil de 7 ani, în comuna Izvoarele, județul Olt. După mai puțin de un kilometru, a pierdut controlul volanului și a intrat cu autoturismul într-un cap de pod. Copilul a fost transportat la spital.

Incidentul s-a petrecut după ce tatăl copilului a oprit mașina în fața casei și a intrat în curte pentru a lua ceva. Pentru că urma să plece imediat, a lăsat cheile în contact, iar copilul a rămas în autoturism.

Profitând de situație, bărbatul de 59 de ani s-ar fi urcat la volan și ar fi plecat cu mașina. La mai puțin de un kilometru distanță, acesta a pierdut controlul direcției și a lovit un cap de pod.

La fața locului au intervenit echipajele de salvare, iar copilul a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina pentru îngrijiri medicale. Potrivit primelor informații, rănile suferite nu au fost grave.

Polițiștii au constatat că bărbatul nu avea permis de conducere. În plus, testarea cu etilotestul a indicat o valoare de 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul este cercetat pentru furt în scop de folosință, conducere fără permis, conducere sub influența alcoolului și vătămare corporală din culpă. Judecătorii au dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.