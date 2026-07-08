Un bărbat de 44 de ani şi-a bătut iubita de 27 ani, într-un hotel din Băile Govora: Turiștii au sunat la 112. Ce a pățit agresorul apoi

Un bărbat de 44 de ani din Râmnicu Vâlcea este acuzat că şi-a bătut iubita, cu 17 ani mai tânără, într-un hotel din staţiunea Băile Govora. Cei care au sunat la 112 au fost turiștii cazați acolo.

Potrivit sursei citate, fapta s-a petrecut în noaptea de luni spre marţi, cei care au sesizat autorităţile fiind turiştii cazaţi în unitatea hotelieră, care au auzit scandalul iscat şi au sunat imediat la numărul de urgenţă 112.

„Din cercetările efectuate, s-a stabilit faptul ca, la data de 7 iulie 2026, în jurul orei 00:30, în timp ce se afla într-o unitate de cazare din oraşul Băile Govora, bărbatul şi-ar fi agresat fizic partenera, o femeie de 27 de ani, din municipiul Râmnicu Vâlcea.

La faţa locului s-au deplasat poliţiştii, care au solicitat intervenţia unui echipaj medical, femeia fiind transportata la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Totodată, în urma completării formularului de evaluare a riscului, a rezultat existenţa unui risc iminent, fiind emis un ordin de protecţie provizoriu faţă de bărbat, iar împotriva acestuia au fost dispuse măsuri de monitorizare electronică”, a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Vâlcea, Eduard Văduva.

Bărbatul a fost reţinut în urma probatoriului administrat şi urmează să fie prezentat magistraţilor, pentru dispunerea de măsuri legale care se impun în cazul lui.

Dacă sunteți victima violenței domestice sau martor la astfel de abuzuri, puteți cere ajutor la numărul de telefon 0800 500 333, disponibil 24 de ore din 24. În caz de pericol imediat, apelați 112.