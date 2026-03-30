Un bărbat din Hunedoara s-a urcat atât de beat la volan încât poliţiştii n-au putut să-l testeze cu fiola: 3,23 g/l alcool pur în sânge

Poliţiştii rutieri din judeţul Hunedoara au reţinut, luni, pentru 24 de ore, un bărbat de 37 de ani pe care l-au depistat la volan cu o concentraţie de 3,23 g/l alcool pur în sânge. Bărbatul se afla într-o stare de ebrietate atât de avansată, încât n-a putut fi testat cu etilotestul la momentul incidentului. Analizele efectuate la spital au relevat însă cât de beat era şoferul.

”La data de 30 martie 2026, poliţiştii Serviciului Rutier au dispus reţinerea pentru 24 de ore a unui bărbat de 37 de ani, din municipiul Petroşani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de conducere sub influenţa alcoolului (art. 336 alin. 1 Cod penal)”, au transmis, luni seară, poliţiştii de la IPJ Hunedoara.

Incidentul s-a petrecut în localitatea Sântămăria-Orlea. Şoferul a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice, întrucât starea în care se afla nu permitea testarea lui cu fiola.

”Acesta a fost depistat în trafic la data de 23 martie 2026, pe DN66, pe raza comunei Sântămăria-Orlea, iar din cauza stării avansate de ebrietate nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, fiind transportat la spital pentru recoltarea de probe biologice.

Conform buletinului de analiză toxicologică, bărbatul avea o alcoolemie de 3,53 g/l, respectiv 3,23 g/l alcool pur în sânge. Cercetările continuă în acest caz”, au mai comunicat oamenii legii.