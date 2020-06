Un bărbat din Iași a venit la mare pe jos. Bărbatul a ajuns după zece zile la Constanța și a slăbit 9 kilograme

"În ultima zi am plecat la 5.30 - 6.00 și am făcut circa 75.000 de pasi. A fost incredibil chiar și pentru mine că am reușit să merg în ultima etapa aproape 55 de kilometri.

A fost soare puternic, cald, însă puțin după ora 19.00 și eu și ceilalți trei prieteni care m-au acompaniat în ultima zi a pelerinajului am reușit să trecem poarta mănăstirii, a destinației noastre din comuna Târgușor, Constanța. Am avut o bucurie extraordinară.

Am indicat celor care doresc să înțeleagă faptul că omul este capabil de lucruri deosebite, mult peste ceea ce știm din educația formală.

Nu voi mânca nimic până luni, când voi face analizele la Constanța pentru a arata că nu am consumat deloc alimente în toată perioada aceasta.

Este o victorie pentru Om în general și pentru postul terapeutic. Eu mă pregătesc astăzi de lansarea cărții "Jurnalulul unui post terapeutic de 40 de zile cu apă", carte care descrie clar și detaliat experiență unui asemenea post terapeutic cu apa.

Ieri a fost cea mai lungă și grea etapă, însă am ajuns la finish după mai bine de 13 ore de mers. Am slăbit 9 kg în aceste zile și nu am avut stări de rău" a spus Cezar Elisei, potrivit ziaruldeiasi.ro.

În primele zile bărbatul slăbise aproape 3 kilograme și avea probleme la genunchi

Cezar Elise a străbătut în primele zile deja primii 140 de kilometri din traseu. El a trecut prin Bârlad, iar următoarea țintă a fost localitatea Cuca, la 45 de kilometri.

El spunea că se simte bine chiar dacă nu a mâncat nimic de câteva zile și că a slăbit 2,5 kilograme.

Doar un genunchi i-a făcut ușoare probleme, dar și l-a bandajat și nu consideră că e motiv de întrerupere a călătoriei.