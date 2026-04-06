Un copil de 12 ani, chinuit în familie și luat de DGASPC, s-a sinucis în Pitești: S-a aruncat de la etajul 4. Recent, fugise din centru

Perimetru izolat de Poliție. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Un copil de 12 ani, aflat în grija statului, a murit luni, după ce s-a aruncat de la etajul patru al unui bloc din Pitești, potrivit surselor Antena 3 CNN. În ciuda eforturilor depuse de personalul medical și cadrele ISU, victima nu a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarată decedată. Și mai șocant este că apartamentul de unde a căzut băiatul are rolul de centru de tip familial. Atenție, urmează informații și detalii care vă pot afecta emoțional!

Copilul era instituționalizat, de câteva luni, și locuia într-un apartament administrat de DGASPC.

În luna ianuarie, el și frații săi au fost preluați de autorități din familie, în regim de urgență.

Pe 9 martie, băiatul a fost adus într-un apartament de tip familial. Chiar a doua zi, pe 10 martie, acesta a fugit din apartament și a fost dat dispărut de poliție. Oamenii legii l-au găsit în aceeași zi, într-un maxi-taxi ce urma să îl ducă în comuna natală. Acum, însă, nu a mai putut fi salvat.

Sursele citate indică faptul că este vorba despre o sinucidere. Asta pentru că ușa balconului de la care a căzut ar fi fost încuiată, iar minorul ar fi spart geamul înainte de a sări în gol.

Familia copilului are un istoric dificil: tatăl său se află în închisoare, iar fratele mai mare este, de asemenea, în detenție. Autoritățile au preluat copiii din custodia mamei, după ce s-ar fi constatat că aceasta întreținea relații sexuale cu fratele minorului, în vârstă de 18 ani, aflat acum în închisoare.

În aceeași locație cu băiatul era instituționalizat și unul dintre frații lui, în vârstă de 14 ani, spun sursele Antena 3 CNN.

Comunicatul poliției din 10 martie 2026, când copilul a dispărut Minor plecat voluntar Astăzi 10.03.2026, în jurul orei 15:30, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Pitești au fost sesizați de către reprezentantul Centrului de Tip Familial "Casa Noastră" din municipiul Pitești cu privire la faptul că minorul B.G.M.A, în vârstă de 12 ani, ar fi plecat voluntar din centru în jurul orei 15:15, fără a avea acordul educatorului desemnat cu supravegherea copiilor. Semnalmente: înălțime 1,60 m, greutate aproximativ 60 kg, păr blond, ochi verzi. La momentul plecării era îmbrăcat cu: blugi de culoare albastru, bluză de culoare verde, geacă de culoare kaki cu glugă, adidași de culoare alb, șapcă de culoare roșie. Polițiștii desfășoară activități specifice pentru depistarea minorului. Persoanele care pot oferi informații ce pot conduce la depistarea minorului sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.

În cazul în care aveți cunoștință despre un caz de abuz asupra unui minor, puteți anunța acest lucru la Telefonul Copilului 116111, linia europeană de asistență pentru Copii.

Persoanele care suferă de depresie și anxietate pot găsi sprijin în abordarea sănătății mintale și emoționale, la primul hub antidepresie din România, la TEL VERDE 0374.456.420, disponibil 24 de ore din 24. De asemenea, cei care prezintă impulsuri suicidale, sau familiile acestora, pot găsi asistență la Alianța Română de Prevenție a Suicidului, la telefon 0800 801 200, în zilele de Vineri, Sâmbătă și Duminică, sau, 24/7, prin email la [email protected]