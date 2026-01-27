Un pompier din Brașov a fost trimis să intervină la accidentul în care murise chiar fiica lui

<1 minut de citit Publicat la 17:01 27 Ian 2026 Modificat la 17:01 27 Ian 2026

Un pompier a fost trimis să intervină la accidentul în care murise chiar fiica lui FOTO: Antena 3 CNN

Momente cumplite în Brașov, unde un pompier a fost trimis să intervină la accidentul în care murise chiar fiica lui. Fetița de 14 ani nu a mai putut fi salvată, după ce mașina care o ducea la școală s-a răsturnat din cauza poleiului de pe șosea.

La volan se afla chiar unchiul fetei, iar ea stătea pe scaunul pasagerului.

Ceilalți 4 copii aflați pe bancheta din spate a mașinii au supraviețuit impactului, la fel și șoferul de 38 de ani.

Bunicul fetei spune că șoferul nu ar fi circulat cu viteză și că are experiență la volan, fiind șofer de TIR.

„Era foarte cuminte (fata decedată în accident - n.n.), nepoata mea este. Mergea la școală cu frații și cu verii ei. Șoferul e baiatul meu”, a declarat pentru Antena 3 CNN bunicul fetei moarte în accident.

El a mai spus că fiul lui, șoferul, a fost dus la spital, dar că este în stare stabilă.