Mesajul emoţionant transmis de o fostă învăţătoare din Suceava la împlinirea a 107 ani: "Vă rog ca pe copiii mei să fiți iubitori de familie!”

Viorica Hogaş, fosta învățătoare născută în comuna Udeşti la 9 februarie 1915, a împlinit venerabila vârstă de 107 ani și se numără printre cei mai bătrâni oameni în viață din lume.

La cei 107 ani se bucură de fiecare moment. Potrivit familiei, este o fire activă și ar avea și astăzi destule de făcut, dacă puterile ar ajut-o.

”Singură își face patul, singură merge la baie, unde se aranjează de zece ori pe zi, se spală, merge la bucătărie, nu ajutată, nu nimic. Strânge patul, îl întinde și o las să facă, ca să facă mișcare", spune fiica acesteia potrivit presei locale.

În cei 107 ani Viorica Hogaș a depășit multe din cele mai grele provocări ale vieţii. Pofta ei de viaţă şi felul cum şi-a trăit anii este pentru comunitate, familie, dar mai ales pentru cei doi nepoţi şi trei strănepoți o adevărată inspirație.

Mai exact, în 1940 la vârsta de 25 de ani Viorica Hogaș şi-a pierdut soţul în cel de-Al Doilea Război Mondial, la foarte scurt timp după nuntă.

Ambii erau învățători în comuna natală din Suceava. Rămasă văduvă de război, Viorica Hogaș a decis să nu se recăsătorească până la finalul vieții.

Singura ei alinare a fost fiica ei Adriana pentru care şi-a adunat toate puterile ca să depășească obstacolele, care rând pe rând au încercat să îi fure speranța pentru un viitor mai bun. A fost refugiată şi a învățat ce înseamnă foamea, departe de casă.

„Vă rog ca pe copiii mei să fiți iubitori de familie!”

Asta spunea Viorica Hogaș când a împlinit 106 ani şi asta continuă să transmită şi azi, mai ales pentru tânăra generație.

”Nu am știut și nu m-am gândit că am să ajung anii ăștia. Mi i-a dat Dumnezeu și buni, și răi și i-am petrecut pe toți. Altul poate nu suporta, dar Dumnezeu mi-a dat putere și am ajuns la peste 100 de ani.

Domnilor, să vă iubiți familia! Să vă iubiți frații și surorile și să nu-i uitați pe părinți.

Vă rog ca pe copiii mei să fiți iubitori de familie", spunea cu emoție anul trecut Viorica Hogaș când a fost sărbătorită de familie şi de Asociaţia Națională a Veteranilor de Război, Filiala Suceava.

Cu o privire caldă şi o memorie vie, Viorica Hogaș mulțumește în fiecare zi lui Dumnezeu pentru fiecare moment petrecut alături de familie. Mai mult, se bucură pentru că lumea nu a uitat-o şi ziua ei e plină de mesaje frumoase, flori şi distincții.