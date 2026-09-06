Loto 6/49 de duminică, 6 septembrie. Report de peste 850.000 de euro, la Loto 6/49, şi de peste 860.000 de euro, la Noroc

Noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, duminică, 6 septembrie 2026. Sursa foto: Agerpres

Un report de peste 4,48 milioane de lei (peste 853.600 de euro) se înregistrează la Loto 6/49, la categoria I, la tragerea de duminică, în timp ce la Noroc este în joc un report cumulat de peste 4,53 milioane de lei (peste 862.300 de euro), informează Loteria Română, potrivit Agerpres.

Duminică, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, Loteria Română a acordat peste 19.800 de câştiguri, în valoare totală de peste 1,67 milioane de lei.

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de peste 5,73 milioane de lei (peste 1,09 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 633.500 de lei (peste 120.500 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report de peste 786.800 de lei (peste 149.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste 969.900 de lei (peste 184.600 de euro). La Super Noroc este în joc, la categoria I, un report de peste 403.000 de lei (peste 76.700 de euro).