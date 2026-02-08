Loto 6/49, de duminică, 8 februarie. Report de peste 10 milioane de euro la Joker şi de peste 4 milioane de euro la Loto 6/49

Loto 6/49, de duminică, 8 februarie. Foto: Agerpres

Noi trageri loto sunt programate duminică, fiind în joc reporturi care depăşesc milioane de euro la Joker şi Loto 6/49, ambele la categoria I. La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de 21,33 milioane de lei (4,18 milioane de euro), iar la Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de 51,12 milioane de lei (10,03 milioane de euro), notează Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Loteriei Române, la tragerile loto de joi, 5 februarie, s-au acordat peste 34.900 de câştiguri în valoare totală de peste 1,9 milioane de lei. Duminică au loc trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de 21,33 milioane de lei (4,18 milioane de euro). La Noroc, reportul cumulat este de 4,51 milioane de lei (peste 887.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de 51,12 milioane de lei (10,03 milioane de euro), iar la categoria a II-a, un report de 226.200 de lei (44.400 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, reportul este de 527.300 de lei (103.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se consemnează un report în valoare de 493.400 de lei (96.800 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat de 32.600 de lei.

Tragerile loto se vor difuza, în direct, pe România TV, în cadrul emisiunii "Românii au noroc", începând cu ora 18:30.