Loto 6/49 de joi, 8 octombrie. Numerele extrase și premiile puse în joc

1 minut de citit Publicat la 18:54 08 Oct 2026 Modificat la 19:45 08 Oct 2026

Joi au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Sursa foto: Loteria Română

Joi, 8 octombrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de duminică, 4 octombrie, Loteria Română a acordat peste 29.400 de câștiguri în valoare totală de peste 6,04 milioane de lei.

Numerele câștigătoare de joi, 8 octombrie

Loto 6/49: 30, 48, 49, 40, 20, 28

Noroc: 5 7 4 8 6 5 7 Joker: 28, 18, 25, 37, 44 + 16

Noroc Plus: 6 1 7 9 2 9

Loto 5/40: 10, 9, 2, 13, 3, 12

Super Noroc: 5 1 6 7 5 0

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 12,84 milioane de lei (peste 2,4 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,28 milioane de lei (peste 427.100 de euro), anunță Loteria Română.

La Joker, la categoria a I, se înregistrează un report în valoare de peste 8,77 milioane de lei (peste 1,64 milioane de euro).

La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 148.800 de lei (peste 27.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,2 milioane de lei (peste 412.000 de euro).

La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 466.800 de lei (peste 87.300 de euro).

Duminică, Loteria Română a acordat peste 29.400 de câștiguri în valoare totală de peste 6,04 milioane de lei.