LOTO. LOTO 6 din 49. Numerele extrase joi, 7 iunie, la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc

LOTO. LOTO 6 din 49 Joi, 7 iunie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la primele trageri loto ale lunii iunie de duminica, 3 iunie, Loteria Romana a acordat 20.263 de castiguri in valoare totala de 1.228.030,83 lei.

LOTO 6 din 49 din 7 iunie 2018. 43, 4, 38, 25, 16, 46

Loto 5 din 40 din 7 iunie 2018. 8, 28, 19, 31, 30, 33

Joker din 7 iunie 2018. 5, 4, 35, 36, 31 + 20

Noroc 2 2 0 1 9 5 3

Super Noroc 6 0 1 3 6 0

Noroc Plus 1 7 7 4 8 8

JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC

La categoria I a jocului Joker se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 20 milioane lei (peste 4,3 milioane de euro).

In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

PREMII MARI IN JOC

La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 5,1 milioane lei (peste 1,1 milioane de euro). La Noroc, se inregistreaza un report cumulat in valoare de aprox. 165.000 de lei (aprox. 35.500 de euro).

La categoria a II-a a jocului Joker se inregistreaza un report in valoare de peste 122.600 lei (aprox. 26.400 euro) iar la Noroc Plus este in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 25.700 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 125.300 de lei (aprox. 27.000 de euro) iar la Super Noroc este in joc un report cumulat de peste 50.100 lei (peste 10.700 de euro).