LOTO. Numerele la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc extrase duminică, 5 august

Loto 6 DIN 49: 2 31 43 24 40 19

Joker: 3 20 1 25 12 + 10

Loto 5 din 40: 22 6 15 10 1 18

Noroc: 0 6 4 9 0 8 7

Super Noroc: 7 7 7 8 6 6

Noroc Plus: 3 9 0 8 1 4

Loto 6 DIN 49: Duminica, 5 august, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la primele trageri loto ale lunii august Loteria Romana a acordat 17.365 de castiguri in valoare totala de 20.951.159,66 lei.

Loto 6 DIN 49: SUPLIMENTAR 1.000.000 LEI CATEGORIA I JOKER

Loto 6 DIN 49: In urma castigarii premiului de categoria I la Joker, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu 1.000.000 DE LEI.

Loto 6 DIN 49: La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,57 milioane lei (peste 340.000 de euro) iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 592.600 de lei (peste 128.200 de euro).

Loto 6 DIN 49: La Joker, la categoria a II-a, este in joc un report in valoare de peste 744.300 de lei (peste 161.000 de euro) iar la Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 268.000 de lei (peste 58.000 de euro).

Loto 6 DIN 49: La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 89.100 de lei (peste 19.200 de euro) iar la Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 83.700 de lei (peste 18.000 de euro).

Loto 6 DIN 49: LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA!

La tragerea Loto 6/49 de joi, 2 august, la categoria a II-a s-a inregistrat un castig in valoare de 61.178,92 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din sectorul 1, Bucuresti si a fost completat cu doua variante simple la Loto 6/49.

CARAVANA LOTO 6/49 CALATORESTE PRIN TOATA TARA IN PERIOADA 30 IULIE – 26 AUGUST

Loto 6 DIN 49: SI PREMIAZA JUCATORII LA LOTO 6/49

In perioada 30 iulie-26 august Caravana Loto 6/49 calatoreste prin tara pentru a premia jucatori la Loto 6/49 din toate judetele tarii.

Loto 6 DIN 49: Pentru ca este sezon estival, in luna august, la fiecare sfarsit de saptamana, Caravana Loto 6/49 va fi prezenta si pe litoral.

Loto 6 DIN 49: Pentru Caravana Loto 6/49 Loteria Romana pune la bataie 300 de premii in valoare totala de 300.000 de lei.

Fiecare jucator care va fi surprins de echipa Caravanei Loto 6/49 cu un bilet jucat si validat pentru urmatoarea tragere Loto 6/49 va primi, pe loc, un premiu in valoare de 100 de lei.