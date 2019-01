LOTO. NUMERELE LA LOTO. Numerele extrase joi, 17 ianuarie. Premii consistente

LOTO. NUMERELE LA LOTO. Joi, 17 ianuarie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 13 ianuarie, Loteria Romana a acordat 26.731 de castiguri in valoare totala de 2.821.723,72 lei.

REPORT LA LOTO 6/49: APROXIMATIV 1,5 MILIOANE EURO

REPORT LA JOKER: PESTE 975.000 DE EURO

LOTO. NUMERELE LA LOTO. Numerele extrase joi, 17 ianuarie

LOTO. NUMERELE LA LOTO. “Norocul este de partea celor care joaca!” – este mesajul pe care castigatorul il transmite tuturor jucatorilor

LOTO. NUMERELE LA LOTO. In cursul zilei de astazi, s-a prezentat la sediul central al Loteriei Romane castigatorul celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 5/40, in valoare de 1.490.953,40 lei, premiu obtinut la tragerea Loto 5/40 de duminica, 13 ianuarie 2019.

LOTO. NUMERELE LA LOTO. Posesorul biletului norocos este din Targu Mures, are in jur de 30 de ani si joaca de peste 10 ani atat la Loto 5/40 cat si la Loto 6/49 si Joker. Crede in propriul noroc si ne-a marturisit ca a mai castigat atat la Loto 5/40 cat si la celelalte jocuri loto premii mai mici. Castigatorul obisnuieste sa joace scheme reduse, asa cum a procedat si pentru tragerea din data de 13 ianuarie 2019, iar numerele jucate nu au semnificatie personala, fiind alese, de fiecare data, la intamplare. A aflat ca este castigator a doua zi, cand si-a verificat biletul.

LOTO. NUMERELE LA LOTO. Castigatorul nu a dorit sa-si faca publica identitatea.

LOTO. NUMERELE LA LOTO. Reamintim faptul ca la tragerea Loto 5/40 de duminica, 13 ianuarie 2019, la categoria I s-a castigat cel mai mare premiu din istoria acestui joc in valoare de 1.490.953,40 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 26-009 din Targu Mures si a fost completat cu cate o schema redusa cod 17 (9 numere) pe fiecare din cele patru zone de joc, in total 120 de variante, pretul biletului fiind de 360,50 lei. Pe langa premiul de categoria I, posesorul biletului norocos a obtinut si sase castiguri de categoria a III-a, valoarea totala a castigului fiind astfel de 1.493.296,88 lei.