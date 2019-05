LOTO. Report uriaș la tragerea Loto 6/49 din 2 mai 2019

Foto: Agerpres

LOTO 6 din 49. Un report în valoare de peste 20,6 milioane lei (peste 4,33 milioane euro) se înregistrează la categoria I a jocului Loto 6/49, iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,7 milioane lei (peste 563.000 euro), se arată într-un comunicat al Loteriei Române.



LOTO 6 din 49. Joi, 2 mai 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la Tragerile Loto Speciale de Paşti, de sâmbătă, 27 aprilie 2019, Loteria Română a acordat 53.362 câştiguri, în valoare totală de 3,311 milioane de lei.



LOTO 6 din 49. La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 8,7 milioane lei (peste 1,82 milioane euro), în timp ce la categoria a II-a, reportul este de peste 351.000 lei (peste 74.000 euro). Jocul Noroc Plus are, la rândul său, un report de peste 46.800 lei, la categoria I.



LOTO 6 din 49. La Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 306.000 lei (peste 64.000 euro).



LOTO 6 din 49. La extragerea suplimentară Loto 5/40 din cadrul Tragerilor Loto Speciale de Paşti din 27 aprilie, s-a câştigat premiul de categoria I, în valoare de peste 312.000 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenţia 10-05 din judeţul Buzău şi a fost completat cu 2 variante simple la Loto 5/40.



LOTO 6 din 49. Tot la extragerea suplimentară Loto 5/40, s-a câştigat şi premiul de categoria a II-a, în valoare de peste 94.000 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenţia 13-057 din Constanţa şi a fost completat cu 4 variante simple la Loto 5/40.