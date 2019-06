Lovitură pentru un lider PNL. DNA anchetează autorizațiile de construire emise pentru vilele copiilor lui Robu

Lovitură năprasnică pentru unul dintre cei mai cunoscuţi lideri PNL. DNA investighează modul în care Primăria Timişoara a acordat autorizațiile de construire pentru vilele pe care le fac copiii lui Nicolae Robu.

Informația a fost confirmată chiar de edilul-șef, astăzi, în cadrul conferinței de presă de la Primăria Timișoara. Însă, Nicolae Robu susține că totul este corect. Cele două case se construiesc pe strada Boema. „Acolo se construiesc case înșiruite. Două dintre cele șase înșiruite, care sunt în pachete de câte trei, sunt ale copiilor mei. Presupun că cineva a făcut o reclamație, însă vreau să vă spun că totul este corect. Am atras atenția ca nu cumva să se greșească cu ceva și să vină cineva ulterior și să acuze vreo favorizare. Nu cred că are nimeni pretenția ca copiii unui demnitar să nu aibă toate drepturile firești de cetățean, nu trebuie să aibă privilegii. În ceea ce-i privește pe copiii mei, nu au avut decât necazuri de pe urma pozițiilor mele importante. Ambii sunt doctori ingineri, le-am recomandat nici să nu publice în România. Probabil că la câtă răutate văd, unii o să pună succesele lor pe seama pozițiilor importante ale tatălui. Ei m-au ascultat și au lucrări publicate pe tot mapamondul. Copiii mei sunt crescuți într-un climat sănătos. Eu provin din familii de țărani, ei (n.r. copiii mei) provin dintr-o familie la prima generație intelectualizată. Sunt crescuți în aceleași valori ale muncii și seriozității, sunt foarte apreciați și sunt mândru că am așa copii. Asta este familia Robu, să le fie rușine ticăloșilor care încearcă să ne împroaște cu noroi. Noi nu vrem nimic necuvenit”, a afirmat Nicolae Robu, potrivit presslaert.ro.