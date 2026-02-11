Lucrări de urgență pe Autostrada A7: S-au găsit defecțiuni pe mai multe tronsoane. Sunt restricții de trafic

1 minut de citit Publicat la 09:18 11 Feb 2026 Modificat la 09:18 11 Feb 2026

Lucrări de urgență pe Autostrada A7: S-au găsit defecțiuni pe mai multe tronsoane. Foto: Sursa foto: Inquam Photos/Casian Mitu

Zeci de balize antiorbire au fost distruse, asfaltul s-a lăsat pe alocuri, iar panourile fonoabsorbante s-au mișcat din poziție, ceea ce a dus la demararea unor lucrări de reparații pe Autostrada A7, între Ploiești, Buzău și Focșani.

Potrivit Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Buzău, cele mai numeroase probleme au fost sesizate pe loturile 1 şi 2, Buzău-Vadu Paşii-Râmnicu Sărat.

"Lot 1 şi 2 Buzău-Vadu Paşii-Râmnicu Sărat (panouri antiorbire lipsă), Lot 1 Buzău - Vadu Paşii, drum legătură nod Buzău nord cu sens giratoriu DJ 203K (tasare locală 3 cm), Lot 2 Vadu Paşii-Râmnicu Sărat, pasaj DJ 220 (tasări la nivelul rampelor de racordare cu podul), Lot 2 Vadu Paşii-Râmnicu Sărat (refacerea marcajelor rutiere longitudinale în strat gros, precum şi remedierea defectelor apărute la placa de beton în zona canalizării), Lot 2 Vadu Paşii-Râmnicu Sărat (defecţiuni partea carosabilă), Lot 2 Ploieşti-Buzău (25 balize antiorbire desprinse, sistem curgere a apelor pluviale căzut), Lot 3 Ploieşti-Buzău (35 balize antiorbire desprinse, indicator tip panou de presemnalizare parcare desprins), Lot 1 Ploieşti-Buzău (sisteme panouri fonoabsorbante deplasate)", a transmis, pentru Agerpres, DRDP Buzău.

Tasări locale au mai fost sesizate pe Lotul 4 Mândreşti Munteni-Focşani şi în zona unor pasaje rutiere.

"Toate aceste defecţiuni au fost semnalate constructorului şi mare parte dintre ele remediate, având în vedere faptul că lucrările sunt în garanţie", informează sursa citată.

La începutul lunii februarie, DRDP Buzău a anunţat restricţii de trafic, cu închiderea temporară a unor benzi, după ce au fost programate intervenţii pe A7, pe raza judeţelor Buzău şi Vrancea.