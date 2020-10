Orban, când România a depăşit 4.000 de cazuri noi de COVID: Suntem într-un moment de cumpănă! Putem opri această creștere

"Suntem într-un moment de cumpănă, de inflexiune!

Putem opri creșterea numărului de cazuri, dar ca să reușim atingerea acestui obiectiv va trebui ca toate instituțiile implicate în prevenirea, în asigurarea respectării măsurilor de protecție, în informarea constantă și corectă a cetățenilor despre evoluția pandemiei, să fie mobilizate la maximum și mai ales să direcționeze toate resursele umane pe care le avem și toate acțiunile le care întreprindem către acele zone unde rata de răspândire este mai mare", a declarat premierul Ludovic Orban, miercuri, la ședința de Guvern.

Orban cere amenzi drastice

Şeful Guvernului a precizat că, potrivit datelor, cele mai multe persoane s-au infectat cu coronavirus la evenimentele private, motiv pentru care acestea vor fi interzise timp de 30 de zile.

"Cele mai multe controale au arătat că au fost încălcate flagrant. Au fost identificate nunți de 200-250-300-500 de persoane, botezuri și alte petreceri care au încălcat drastic, iar acest lucru s-a și văzut", a explicat Orban.

În context, el i-a cerut ministrului de Interne, Marcel Vela, ca polițiștii să dea "amenzi drastice" unde constată încălcarea regulilor.

Orban: Noi trebuie să fim pregătiţi pentru orice situaţie!

În privinţa anchetelor epidemiologice, "avem nevoie de implicarea medicilor de familie şi aici aşteptăm rezultate. Cine nu are simptome trebuie să ajungă la medicul de familie. Nu trebuie să aglomerăm spitalele. Şi, evident, creşterea capacităţii la ATI!

Numărul de pacienţi de la ATI este mai mare decât cel al pacienţilor în ventilaţie mecanică. Trebuie crescută capacitatea intermediară. Comunicaţi permanent cu DSP, şefii de secţie ATI. Noi trebuie să fim pregătiţi pentru orice situaţie!", a continuat Orban.

COVID în România, un nou record negru

Miercuri, noile cazuri de coronavirus au depășit în România, în ultimele 24 de ore, 4.000. Au fost înregistrate 4.016 bolnavi, 66 de decese noi și 686 persoane internate la ATI. Capitala conduce la numărul de infectări.

Până miercuri, 14 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 164.477 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus şi 5.601 de morţi din această cauză.

Semnal de alarmă dur tras de medicul Virgil Musta, aflat în prima linie în lupta cu COVID. La Timişoara, nu mai sunt locuri în spitale pentru bolnavi, iar trei persoane infectate cu coronavirus au fost refuzate, miercuri, din cauza aceasta.

Este o situaţie dificilă la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, acolo unde dr. Virgil Musta, șeful secției de Boli infecțioase, a mărturisit, miercuri, că a refuzat să interneze trei bolnavi de COVID-19, pentru că nu mai sunt locuri în unitatea medicală.

"La nivelul sistemului de sănătate, presiunea e mare şi nu mai putem să facem faţă la numărul mare de pacienţi infectaţi cu coronavirus. (...) Dacă până acum aveam o zonă-tampon în spital, cu număr de paturi de folosit doar în situaţii dificile, încep şi aceste paturi să nu mai existe.

Azi ar fi trebuit să internez trei persoane care necesitau internare şi nu am avut niciun pat. Îmi pare rău, nu am avut unde să-i internez. Pe moment, am trimis aceste persoane la un spital suport-COVID care mai are câteva paturi, doar că în 2-3 zile, nici acesta nu va mai avea locuri. Nu ştiu ce vom face cu persoanele care necesită internare", a semnalat, miercuri, la Antena 3, dr. Virgil Musta, șeful secției de Boli infecțioase de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara.