Mădălina are 17 ani și e dispărută de o lună și jumătate. Poliția a dat-o în urmărire națională și cere ajutorul pentru a o găsi

<1 minut de citit Publicat la 12:46 21 Oct 2025 Modificat la 12:46 21 Oct 2025

Fată dispărută: Moise Mădălina-Alexandra a plecat de acasă la începutul lunii septembrie 2025 și nu s-a mai întors. Sursa foto: IPJ Teleorman

O adolescentă în vârstă de 17 ani, din comuna Peretu, județul Teleorman, este dată dispărută după ce a plecat voluntar de la domiciliu la începutul lunii septembrie și nu a mai revenit.

Poliția a fost sesizată oficial în data de 21 octombrie 2025, iar minora, Moise Mădălina-Alexandra, a fost dată în urmărire națională.

Tânăra are aproximativ 1,60 m înălțime, 56 kg, păr șaten, lung, ochi albaștri și față ovală. Nu se cunosc articolele vestimentare pe care le purta în momentul plecării.

Poliția cere ajutorul populației pentru a o găsi

Polițiștii au demarat procedurile de căutare și solicită sprijinul populației pentru obținerea oricărei informații care ar putea duce la găsirea fetei.

Cei care pot oferi detalii relevante sunt rugați să sune de urgență la 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție.

Informații pot fi furnizate și direct la Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman, la următoarele numere de telefon: 0247/407.164 | 0247/407.166 | 0247/407.006