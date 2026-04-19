MAI avertizează asupra unui fake news: Circulă un mesaj alarmist cu privire la o „monitorizare integrală” a drumurilor naţionale

<1 minut de citit Publicat la 18:17 19 Apr 2026 Modificat la 18:17 19 Apr 2026

Textul amestecă nume de proiecte fictive cu fragmente de realitate pentru a induce în eroare / Sursa foto: Getty Images

Ministerul de Interne avertizează, duminică, asupra unui fake news distribuit în mediul online şi pe grupuri de whatsapp, referitor la monitorizarea integrală a traficului pe drumurile naționale şi în Bucureşti.

Potrivit ministerului, textul amestecă nume de proiecte fictive cu fragmente de realitate.

„ATENŢIE: Ştire Falsă (FAKE NEWS) în circulaţie! În ultimele ore, pe reţelele de socializare şi pe platformele de mesagerie (WhatsApp), circulă un mesaj alarmist cu privire la o „monitorizare integrală” a drumurilor naţionale şi a arterelor principale din Bucureşti, începând cu data de 17.04.2026.

Vă informăm oficial: ACEST MESAJ ESTE FALS”, au transmis, duminică, oficialii Ministerului de Interne, într-un mesaj postat pe Facebook.

MAI subliniază că scopul unor astfel de mesaje este să inducă populația în eroare și să genereze panică.

„Astfel de texte sunt create pentru a genera panică şi neîncredere în instituţiile statului”, au mai transmis reprezentanţii instituţiei citate.

Reprezentanții ministerului le recomandă românilor să se informeze din surse sigure.

„Informaţiile oficiale privind siguranţa rutieră şi sistemele de monitorizare sunt comunicate EXCLUSIV prin canalele oficiale ale MAI şi ale Poliţiei Române”.