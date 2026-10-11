Mai multe blocuri din patru sectoare ale Capitalei rămân fără apă rece în următoarele zile. Lista zonelor vizate

1 minut de citit Publicat la 23:43 11 Oct 2026 Modificat la 23:43 11 Oct 2026

Apa rece va fi oprită în mai multe sectoare din București. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Mai multe blocuri din patru sectoare din București vor rămâne fără apă rece, în perioada 13 - 16 octombrie, după ce compania Apa Nova a anunțat lucrări de modernizare în rețea, potrivit B365.ro.

Potrivit companiei, zilele și intervale orare diferă de la o zonă la alta.

Lista străzilor vizate de lucrările de modernizare

Apa Nova anunță că apa rece va fi oprită în sectoarele 1, 2, 4 și 5.

Sectorul 1

Lucrări planificate de modernizare

Strada George Enescu – 14 octombrie 2026, în intervalul orar 00:30 – 03:00 – lipsă de apă;

Strada Piatra Morii, Strada Turnu Roșu – începând cu 13.10.2026, ora 22:00 până în data de 14.10.2026, ora 05:00. – lipsă de apă.

Sectorul 2

Lucrări planificate de modernizare

Șoseaua Iancului – 16 octombrie 2026, în intervalul orar 00:30 – 03:00 – fără zonă de influență, fără clienți afectați;

Strada Calafat – 15 octombrie 2026, în intervalul orar 00:30 – 03:00 – lipsă de apă;

Bulevardul Ferdinand I, Strada Eufrosin Poteca, Bulevardul Gara Obor; – 14 octombrie 2026, în intervalul orar 09:00 – 16:00 – lipsă de apă;

Strada Piatra Mare – 14 octombrie 2026, în intervalul orar 00:30 – 03:00 – lipsă de apă;

Strada Luchian Ștefan, Calea Moșilor, Intrarea Vermont Nicolae, Bulevardul Carol – în intervalul 13.10.2026, ora 22:00, până în data de 14.10.2026, ora 05:00. – lipsă de apă.

Sectorul 4

Lucrări planificate de modernizare

Drum Jilavei, Strada Vârciorova, Strada Drăgănești, Șoseaua Berceni, Intrarea Balaci, Strada Dealu Mare – 15 octombrie 2026, în intervalul orar 09:00 – 18:00 – lipsă de apă;

Calea Șerban Vodă – 15 octombrie 2026, în intervalul orar 00:30 – 03:00 – lipsă de apă;

Sectorul 5

Lucrări planificate de modernizare

Șoseaua Panduri – 16 octombrie 2026, în intervalul orar 00:30 – 03:00 – lipsă de apă.

Anunțul vine la aproximativ două săptămâni după ce Termoenergetica a anunțat că peste 1.800 de blocuri din Capitală rămân fără apă caldă, iar situația nu a fost încă remediată.