Antena 3 CNN Actualitate Mai multe blocuri din patru sectoare ale Capitalei rămân fără apă rece în următoarele zile. Lista zonelor vizate

Mai multe blocuri din patru sectoare ale Capitalei rămân fără apă rece în următoarele zile. Lista zonelor vizate

R.M.
1 minut de citit Publicat la 23:43 11 Oct 2026 Modificat la 23:43 11 Oct 2026
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oala cu apa robinet
Apa rece va fi oprită în mai multe sectoare din București. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Mai multe blocuri din patru sectoare din București vor rămâne fără apă rece, în perioada 13 - 16 octombrie, după ce compania Apa Nova a anunțat lucrări de modernizare în rețea, potrivit B365.ro. 

Potrivit companiei, zilele și intervale orare diferă de la o zonă la alta.

Lista străzilor vizate de lucrările de modernizare

Apa Nova anunță că apa rece va fi oprită în sectoarele 1, 2, 4 și 5. 

Sectorul 1

Lucrări planificate de modernizare

  • Strada George Enescu – 14 octombrie 2026, în intervalul orar 00:30 – 03:00 – lipsă de apă;
  • Strada Piatra Morii, Strada Turnu Roșu –  începând cu 13.10.2026, ora 22:00 până în data de 14.10.2026, ora 05:00. – lipsă de apă.

Sectorul 2

Lucrări planificate de modernizare

  • Șoseaua Iancului – 16 octombrie 2026, în intervalul orar 00:30 – 03:00 – fără zonă de influență, fără clienți afectați;
  • Strada Calafat – 15 octombrie 2026, în intervalul orar 00:30 – 03:00 – lipsă de apă;
  • Bulevardul Ferdinand I, Strada Eufrosin Poteca, Bulevardul Gara Obor; – 14 octombrie 2026, în intervalul orar 09:00 – 16:00 – lipsă de apă;
  • Strada Piatra Mare – 14 octombrie 2026, în intervalul orar 00:30 – 03:00 – lipsă de apă;
  • Strada Luchian Ștefan, Calea Moșilor, Intrarea Vermont Nicolae, Bulevardul Carol –  în intervalul 13.10.2026, ora 22:00, până în data de 14.10.2026, ora 05:00. – lipsă de apă.

Sectorul 4

Lucrări planificate de modernizare

  • Drum Jilavei, Strada Vârciorova, Strada Drăgănești, Șoseaua Berceni, Intrarea Balaci, Strada Dealu Mare – 15 octombrie 2026, în intervalul orar 09:00 – 18:00 – lipsă de apă;
    Calea Șerban Vodă – 15 octombrie 2026, în intervalul orar 00:30 – 03:00 – lipsă de apă;

Sectorul 5

Lucrări planificate de modernizare

  • Șoseaua Panduri – 16 octombrie 2026, în intervalul orar 00:30 – 03:00 – lipsă de apă.

Anunțul vine la aproximativ două săptămâni după ce Termoenergetica a anunțat că peste 1.800 de blocuri din Capitală rămân fără apă caldă, iar situația nu a fost încă remediată. 

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Etichete: Apa Nova blocuri bucureşteni apa

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