Un nou caz "Nordis". Mai mulți clienți au fost înșelați să cumpere apartamente care erau deja vândute

Cumpărătorii erau convinși să semneze promisiuni de vânzare-cumpărare sub semnătură privată. Foto: Getty Images

Mai multe persoane au căzut în capcana unor așa-ziși dezvoltatori imobiliari. Atrași de prețurile mult sub nivelul pieței, oamenii au plătit avansuri consistente pentru apartamente care, în realitate, fie erau deja promise altor persoane, fie se aflau sub ipotecă. Prejudiciul ajunge la peste 300.000 de euro. Oamenii vorbesc deja despre un al doilea caz de tip Nordis.

Potrivit anchetatorilor, cumpărătorii erau convinși să semneze promisiuni de vânzare-cumpărare sub semnătură privată. Suspecții invocau evitarea unor costuri suplimentare la notar.

Un document semnat însă între părţi, fără notar, nu oferă siguranţă cumpărătorului. Situaţia apartamentului nu este verificată în evidenţele oficiale, iar tocmai de aceea imobilul poate fi promis mai multor persoane.

În total, 8 persoane au fost induse în eroare conform anchetatorilor. Una dintre victime ne-a relatat experienţa prin care a trecut şi modul în care a fost păcălită de cei doi agenţi.

„S-a achitat iniţial suma de 10.000 de euro la data semnării antecontractului, pentru că ăsta era avansul minim pe care dezvoltatorul îl solicita, iar ulterior, în luna decembrie a solicitat o plată anticipată de încă 10.000 de euro în contextul unui mesaj în care a spus că a primit o reducere ca să achiziţioneze nişte materiale şi atunci mi se va face şi mie o reducere de 2.000 de euro”, spune o victimă.

Peste 300.000 de euro au reuşit să câştige dezvoltatorii de la victimele lor prin această metodă. Cazul este asemănător cu schema Nordis.

Cum să evităm să fim victimele unor astfel de escrocherii

Pentru a nu fi păcăliţi, dacă aveți în plan să cumpărați un apartament, există câteva modalități prin care puteți să obțineți informații despre proprietate.

„Să mergem la un notariat, să verificăm documentele, să obţinem o opinie notarială, eventual chiar şi o opinie juridică din partea unui avocat specializat pe tranzacţii imobiliare, deci există profesionişti care ne pot proteja de astfel de înşelăciuni”, a declarat Toma Filipovici, purtător de cuvânt APAIR.

Lipsa unor reguli clare privind anunțurile imobiliare publicate pe platformele online este una dintre problemele care facilitează astfel de escrocherii.

„În momentul de faţă sunt peste jumătate dintre anunţurile existente pe diverse portaluri care sunt nenumărate în România, cu oportunităţi fantastice sub preţul pieţei ce duc către asemenea probleme foarte grave.

Practic, sunt ţinute pe site pentru a fi cârlige în vederea prinderii unor clienţi, ca la pescuit”, a declarat Paul Dumbrăva, avocat litigii imobiliare.

Tocmai pentru a preveni astfel de situații, în decembrie a intrat în vigoare legea iniţiată după cazul Nordis, care prevede garanții suplimentare pentru cumpărătorii de locuințe aflate în construcție.