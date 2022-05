O mamă s-a aruncat cu cei doi copii în brațe, de la etajul 10 al unui bloc din Timișoara

Femeia în vârstă de peste 30 de ani şi unul dintre copii, în vârstă de aproximativ 3 ani, au decedat la scurt timp după ce s-au lovit de asfalt.

Cel de-al doilea copil, o fetiţă în vârstă de aproximativ 5 ani, a fost preluat de un echipaj SMURD şi se încearcă resuscitarea acestuia. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a o salva.

Vecinii sunt șocați de cele întâmplate, mai ales că din spusele lor, în bloc nu locuiește nicio femeie care să aibă copii.

”Am ajuns aici și am intrat să îmi iau ceva din mașină și o femeie de la etajul 7 să sun la 112 pentru că sunt 3 oameni pe jos. Am făcut doi pași de la mașină până în fața blocului și am văzut că persoanele sunt inconștiente și am sunat imediat la 112, fără ezitare.

Nu m-am apropiat foarte tare, am văzut că sunt inconștiente și am sunat după ajutor” ne-a spus tânărul care a sunat primul la ambulanță.

Ea e mama care s-a aruncat cu cei doi copii în brațe, de la etajul 10 al unui bloc din Timișoara