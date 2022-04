Ea e mama înjunghiată de soț într-o grădiniță din Brașov. Tavi a lovit-o pe Alina până când s-a rupt cuţitul

Femeia se afla în proces de divorț cu soțul ei și nu locuiesc împreună. Ea s-a dus dimineața să ducă fetița la grădiniță, individul i-a urmărit, femeia a lăsat copiii și la întoarcere spre casă, bărbatul i-a ieșit în față.

”Astăzi dimineaţă, în jurul orei 9 a avut loc o tentativă de omor. La o grădiniţă din municipiul Braşov au fost alertate organele de poliţie prin apel la 112. S-a constituit o echipă operativă formată din procurori şi poliţişti din cadrul IPJ Braşov şi criminalişti.

S-au deplasat la faţa locului şi au constatat că în jurul orei 9.00, victima şi-a condus fetiţa la grădiniţă, a pătruns în interiorul clădirii, iar în spatele ei a intrat în curtea grădiniţei fostul soţ, actualul soţ ei fiind despărţiti în fapt.

Agresorul avea asupra lui un cuţit şi a aşteptat ca victima să iasă din clădire.

În momentul în care victima a ieşit pe uşa grădiniţei, a atacat-o cu acel cuţit, i-a aplicat mai multe lovituri în zona gâtului până când lama cuţitului s-a rupt.

Ulterior a plecat de la faţa locului, iar victima fiind vătămată grav, s-a întors, a făcut câţiva paşi în interiorul grădiniţei, strigându-şi copilul pe nume, după care a căzut în holul de la intrare, unde a fost găsită de salvatori, a fost resuscitată şi transportată la Spitalul Judeţean Braşov, unde după operaţie se află într-o stare incertă.

Agresorul s-a deplasat pe aceeaşi stradă, la un bloc unde locuia, a aruncat mânerul cuţitului într-un gard de pe marginea drumului, s-a încuiat în casă şi a încercat la rândul său să se sinucidă, încercare care a eşuat.

El a fost identificat de organele de poliţie în acel apartament, în stare de inconştienţă, dar transportat la spital a fost şi echilibrat şi chiar au putut organele de poliţie să discute cu el” , a declarat Claudiu Sandu, prim-procuror de pe lângă Parchetul de lângă Tribunalul Braşov.

Tavi era dependent de jocurile de noroc, iar înainte de a se căsători cu Alina mai avusese o tentativă de sinucidere.

Tentativă de suicid înainte de căsătorie

”Erau divorţaţi. A mai avut înainte de căsătorie, o tentativă de sinucidere. Asupra Alinei nu, a lovit-o de Revelion, se certau, vorbea foarte urât.

Alina a spus că nu mai poate să îl suporte, el s-a dus la notar pentru o cerere de divorţ. De atunci s-a stricat toate treburile între ei. A amenintat-o, apoi i-a zis că a zis-o la nervi.

Nu a mers la poliţie. Eu am vorbit cu mama lui de ce o jigneşte că nu are niciun drept. Ea mi-a spus la revedere. Alina are înregistrare pe telefon când i-a zis că o omoară. Nu cred că era gelos”, a declarat tatăl Alinei.

La rândul său, mama Alinei spune că regretă cel mai mult că fata nu a ascultat-o. ”Jocuri de noroc, neajunsurile. Sunt 4 ani de când sunt împreună. Ea l-a iubit foarte mult. Regret că nu m-a ascultat”.