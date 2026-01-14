Prima locație de evenimente din România care interzice oficial manelele: “Vrem un plus imaginii orașului”

Măsura a fost anunțată de conducerea instituției. FOTO: Hepta

Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, cunoscută oficial ca BT Arena, va exclude concertele de manele din programul său începând cu anul 2026.

Măsura a fost anunțată de conducerea instituției și este prezentată ca o decizie strategică privind profilul cultural și artistic al sălii.

Directorul a declarat pentru cluju.ro că vrea să aibă doar evenimente de calitate, care să aducă un plus imaginii orașului. Decizia de a elimina concertele de manele este parte a unei strategii mai largi privind tipul de evenimente acceptate.