Prima locație de evenimente din România care interzice oficial manelele: “Vrem un plus imaginii orașului”

George Forcoş
<1 minut de citit Publicat la 19:55 14 Ian 2026 Modificat la 19:59 14 Ian 2026
eveniment sportiv pe bt arena din cluj-napoca
Măsura a fost anunțată de conducerea instituției. FOTO: Hepta

Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, cunoscută oficial ca BT Arena, va exclude concertele de manele din programul său începând cu anul 2026.

Măsura a fost anunțată de conducerea instituției și este prezentată ca o decizie strategică privind profilul cultural și artistic al sălii.

Directorul a declarat pentru cluju.ro că vrea să aibă doar evenimente de calitate, care să aducă un plus imaginii orașului. Decizia de a elimina concertele de manele este parte a unei strategii mai largi privind tipul de evenimente acceptate.

 

