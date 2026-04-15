MApN confirmă un atac cibernetic în urma căruia au fost compromise zeci de adrese de email. Ce date au fost accesate de hackerii ruși

Datele vizate au fost unele neclasificate, utilizate în mod curent pentru activități administrative. Sursă: Getty Images

MApN a confirmat miercuri faptul că o grupare de hackeri apropiată de Rusia a compromis câteva zeci de adrese de email ale Armatei Române. Pentru alte 30 de adrese de email exploatarea nu a avut succes, având în vedere că incidentul a fost depistat, analizat de structurile competente si izolat în termen de 24h, a precizat instituția prin intermediul unui comunicat de presă.

Potrivit MApN, datele vizate au fost unele neclasificate, utilizate în mod curent pentru activități administrative și pentru vehicularea unor informații publice:

Precizările MApN vin în contextul în care Reuters a anunțat că Hackerii ruși au spart zeci de conturi ale Armatei Române, într-un atac cibernetic masiv care a vizat și alte state NATO, precum Grecia sau Bulgaria și care s-ar fi desfășurat în perioada septembrie 2024 și martie 2026.

“În legătură cu incidentul de securitate semnalat, precizăm că acesta a fost depistat în luna martie a anului 2025 și a presupus compromiterea a câtorva zeci de adrese de email, pentru alte 30 de adrese de email exploatarea nu a avut succes. Incidentul a fost depistat, analizat de structurile competente si izolat în termen de 24h.

Datele vizate au fost unele neclasificate, utilizate în mod curent pentru activități administrative și pentru vehicularea unor informații publice, astfel că nu a existat posibilitatea accesării sau exfiltrării de date clasificate.

Pentru a limita apariția unor situații similare în viitor, partea de securitate cibernetica a fost preluata integral la nivel central începând cu luna martie 2026, iar instituția noastră monitorizează constant infrastructurile proprii și aplică măsuri pentru eliminarea unor eventuale vulnerabilități”, precizează MApN.

Hackerii ar fi compromis 67 de conturi

Potrivit Reuters, în România, hackerii au compromis cel puțin 67 de conturi de e-mail administrate de Forțele Aeriene Române, inclusiv câteva aparținând bazelor aeriene NATO și cel puțin unui ofițer militar superior.

Platforma Ctrl-Alt-Intel a atribuit atacurile grupării de hackeri ruși de elită „Fancy Bear”. Dezvăluirile apar după ce, în urmă cu o săptămână, serviciile de informații și aplicare a legii din SUA, Canada, Ucraina, România, Germania, Italia, Polonia și alte țări au demascat o operațiune la scară largă a grupării de hackeri ruși, afilițai GRU, care spiona prin intermediul unor routere Wi-Fi prost protejate.

Atunci, președintele României, Nicușor Dan, a reacționat, miercuri, într-un mesaj publicat pe Facebook, la operațiunea serviciilor de informații occidentale, precizând că aceasta a fost o operațiune de contracarare a războiului hibrid rusesc.

Reuters precizează că un atac cibernetic rus a compromis 27 de căsuțe poștale de e-mail gestionate de Statul Major General al Apărării Naționale Elene, cel mai important organism militar al Greciei. Printre cei afectați s-au numărat atașații de apărare greci din India și Bosnia și a fost vizată căsuța poștală publică a Centrului de Sănătate Mintală al Forțelor Armate Întrunite din Grecia.