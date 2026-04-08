Nicușor Dan: Rusia continuă războiul hibrid. Numai cine e de rea-credință nu vede asta. Trebuie să îmbunătățim securitatea cibernetică

1 minut de citit Publicat la 14:35 08 Apr 2026 Modificat la 14:35 08 Apr 2026

Nicuşor Dan, preşedintele României. Sursa foto: Agerpres

Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat, miercuri, într-un mesaj publicat pe Facebook, la operațiunea FBI, coordonată cu serviciile de informații occidentale, printre care și SRI, de demascare a unei grupări de hackeri ruși, afilițai GRU, care spiona prin intermediul unor routere Wi-Fi prost protejate.

„FBI, împreună cu mai mulți parteneri, printre care SRI, a anunțat destructurarea unui atac informatic prelungit asupra infrastructurii sensibile din mai multe state occidentale. Actori cibernetici asociați GRU, serviciul de informații al armatei ruse, colectau informații militare, guvernamentale și legate de infrastructurile critice. Rusia continuă, deci, războiul hibrid împotriva țărilor occidentale și numai cine este de rea-credință nu vede asta. România trebuie să să-și îmbunătățească securitatea cibernetică și să colaboreze în continuare cu partenerii occidentali”, transmite președintele României.

Grupul de hacking de elită Fancy Bear din Rusia se află în spatele unei campanii de amploare pentru spionarea armatei și a guvernelor prin piratarea routerelor Wi-Fi.

Hackerii au colectat „parole, token-uri de autentificare și alte informații sensibile, inclusiv e-mailuri” prin ocolirea protocoalelor de securitate și a tehnologiei de criptare, a declarat serviciul de securitate ucrainean SBU într-un comunicat .

Oficialii cred că grupul de hackeri a folosit datele furate pentru a efectua atacuri cibernetice, sabotaj de informații și culegere de informații, concentrându-se pe ținte militare, guvernamentale și de infrastructură critică.

Potrivit comunicatului FBI, alături de serviciile de informații ucrainene și occidentale, a participat la această operațiune și Serviciul de Informații Român (SRI).