Marcel Vela, despre scandalurile de Paște: ”Cei care s-au crezut Stăpânul Inelelor au pus în pericol sănătatea publică”

”Vreau să spun că am făcut o comparație cu anii trecuți, pe ultimii patru. În 2020 au fost cele mai puține infracțiuni la nivel național. Din cele pe care le-au văzut cetățenii, promovate în mediul onlie, au fost foarte vizibile, dar nu au fost multe. În prima zi au fost doar trei, sâmbătă.

Prima zi de -euforie- a avut doar trei incidente, noi am fost acolo prezenți imediat și am luat măsuri. Ne-am autosesizat după postările pe rețelele de socializare. Duminică au fost cinci acțiuni care au fost anchetate, după sezizările 112.

Iar luni au fost doar două, tot sesizări la 112. În consecință, au fost doar zece incidente. În acest an noi am fost mai fermi și am acționat mai rapid și efecient, pentru că dincolo de spectaculozitatea unei postări în care cineva se crede Stăpânul Inelelor sau Meridianul Greenwich, sub euforia alcoolului acum a fost în pericol și sănătatea publică.”, a zis Marcel Vela, la TVR.