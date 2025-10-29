Marile confederaţii sindicale protestează în faţa Guvernului. Sunt așteptați 20.000 de oameni, nemulțumiți de salarii și austeritate

Programul protestelor şi restricţii de traficPublicat acum 1 ora si 0 minute
Programul protestelor:
- între orele 07.30-09.30, adunarea participanţilor în Piaţa Victoriei – alveola centrală;
- între orele 09.30-15.00, desfăşurarea adunării publice în Piaţa Victoriei – alveola centrală;
- între orele 15.00-16.00, defluirea totală a participanţilor
”În funcţie de numărul participanţilor, Brigada Rutieră va adopta măsuri de restricţionare a traficul rutier în dinamică, iar începând cu ora 08.30, va fi resistematizat traficul rutier în Piaţa Victoriei, prin asigurarea traficului rutier în dublu sens în faţa Guvernului României, între Bd. Aviatorilor şi Calea Victoriei, respectiv Bd. Lascăr Catargiu. Pentru buna desfăşurare a evenimentului va fi restricţionată circulaţia pe Şos. Pavel D. Kiseleff, între str. Arh. Ion Mincu şi Piaţa Victoriei”, a transmis Brigada Rutieră a Capitalei.
Consiliul Tripartit a fost convocat de Ilie BolojanPublicat acum 1 ora si 5 minute
Consiliul Tripartit a fost convocat de Ilie Bolojan, în timp ce oamenii protestează în fața Guvernului.
Legea spune că salariul minim pe economie ar trebui să crească de la 1 ianuarie de la 4.050 lei brut la 4.325 de lei brut.
Premierul se opune majorării.
PSD cere ca salariul minim să fie majorat.
Propunerea sindicatelor este ca salariul minim să fie crescut de anul viitor și să fie eliminată facilitatea de 300 lei din salariu scutit de taxe. Scutirea de taxe îi afectează pe angajați pentru că merg mai puțini la contribuția pentru fondul de pensii, susțin sindicatele.
De cealaltă parte, patronatele susțin înghețarea salariului minim și invocă presiunea pe care noile taxe o pun asupra mediului de afaceri. Majorarea salariului minim pe economie la 4.325 de lei ar aduce o creșterea a venitului net cu doar aproximativ 50 de lei pentru angajații plătiți cu minimul pe economie. În schimb, la bugetul de stat ar aduce venituri suplimentare de aproximativ 2 miliarde de lei, chiar 3, dacă ar fi eliminată și scutirea de taxe pentru cei 300 de lei din salariul minim.
Patru confederaţii sindicale protestează în faţa GuvernuluiPublicat acum 1 ora si 8 minute
Patru confederaţii sindicale protestează în faţa Guvernului. Sindicaliștii solicită creşterea salariului minim şi a pensiilor, respectarea drepturilor legale şi contractuale ale salariaţilor, taxarea echitabilă, oprirea măsurilor de austeritate aplicabile doar populaţiei, precum şi protejarea locurilor de muncă şi investiţii în economie, excluzând, totodată, concedierile. Sunt asteptati, potrivit organizatorilor, 20.000 de angajati din administraţie, educaţie, sănătate, poliţie, transporturi, energie, agricultură, silvicultură.
Protestul are loc inclusiv în contextul ședinței Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, unde se va discuta stabilirea salariului minim pe țară pentru 2026, iar liderii sindicali avertizează că măsurile de austeritate aplicate populației generează nemulțumiri și riscuri pentru economie.
Cele patru confederaţii solicită, printre altele: creşterea salariului minim şi a pensiilor, reluarea negocierilor colective la toate nivelurile şi încheierea Contractului Colectiv de Muncă la Nivel Naţional, taxarea echitabilă, oprirea măsurilor de austeritate, dar si protejarea locurilor de muncă şi investiţii în economie, nu concedieri. De asemenea, liderii sindicali mai cer deblocarea posturilor din sănătate şi asistenţă socială. Confederaţiile sindicale solicită şi abrogarea măsurilor care au crescut norma didactică, au comasat şcoli şi au redus veniturile profesorilor, precum şi renunţarea la măsurile referitoare la decontarea cheltuielilor de transport şi a burselor studenţilor.
Liderii sindicali au afirmat că, în ultimele trei luni şi jumătate, "ori prin insolvenţă, ori prin închideri, ori prin reorganizare, s-au desfiinţat peste 7.500 de locuri de muncă din economie". Liderul sindical a menţionat că, în acelaşi timp, se pregăteşte desfiinţarea a 12.000-14.000 de locuri de muncă din administraţia publică.
Președintele Federației „Spiru Haret”, Marius Nistor, a anunțat că după manifestație va fi declanșat un referendum național pentru greva generală în educație. El susține că protestele pot înceta doar dacă Guvernul abrogă Legea 141 și dacă ministrul Educației își dă demisia.
Ce revendicări au sindicatele:
- creşterea salariului minim şi a pensiilor
- respectarea drepturilor contractuale ale salariaţilor
- reluarea negocierilor colective la toate nivelurile şi încheierea Contractului Colectiv de Muncă la Nivel Naţional
- taxarea echitabilă
- oprirea măsurilor de austeritate
- investiţii în economie
- deblocarea posturilor din sănătate şi asistenţă socială
- abrogarea măsurilor care au crescut norma didactică şi au comasat şcoli