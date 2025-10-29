Marile confederaţii sindicale protestează în faţa Guvernului. Sunt așteptați 20.000 de oameni, nemulțumiți de salarii și austeritate

Publicat acum 1 ora si 5 minute

Consiliul Tripartit a fost convocat de Ilie Bolojan, în timp ce oamenii protestează în fața Guvernului.

Legea spune că salariul minim pe economie ar trebui să crească de la 1 ianuarie de la 4.050 lei brut la 4.325 de lei brut.

Premierul se opune majorării.

PSD cere ca salariul minim să fie majorat.

Propunerea sindicatelor este ca salariul minim să fie crescut de anul viitor și să fie eliminată facilitatea de 300 lei din salariu scutit de taxe. Scutirea de taxe îi afectează pe angajați pentru că merg mai puțini la contribuția pentru fondul de pensii, susțin sindicatele.

De cealaltă parte, patronatele susțin înghețarea salariului minim și invocă presiunea pe care noile taxe o pun asupra mediului de afaceri. Majorarea salariului minim pe economie la 4.325 de lei ar aduce o creșterea a venitului net cu doar aproximativ 50 de lei pentru angajații plătiți cu minimul pe economie. În schimb, la bugetul de stat ar aduce venituri suplimentare de aproximativ 2 miliarde de lei, chiar 3, dacă ar fi eliminată și scutirea de taxe pentru cei 300 de lei din salariul minim.