Marius Csampar, criminalul care a îngrozit România, eliberat după ce a ucis șase oameni

El fusese condamnat pe viață și a executat 22 de ani.

„În momentul în care am făcut prima crimă conștient, din momentul ăla nu mai avea voie să greșesc. Nimănui nu-i trecea prin cap că eu am ajuns să fiu în stare să iau viața unui om. Pot să mă consider născut asasin, dar nimeni nu se naște asasin, devii pe parcurs. Crima e cea mai ușoară faptă, adica e exact ca și țigara, ca mersul pe bicicletă. Dacă ai băgat o dată țigara în gură, te înveți și începi să fumezi și nu te mai lași”, spunea el într-un interviu acordat Acasă TV.

Marius Csampar a comis prima crimă la 16 ani

Csampar avea doar 22 de ani când a fost condamnat la închisoare pe viață. A comis prima crimă la 16 ani.

A acționat, de fiecare dată, de unul singur și este bănuit și de alte cazuri rămase cu autor necunoscut.

Prima victimă a fost o femeie, în decembrie ‘93.

Câteva luni mai târziu, a ucis un bărbat care nu a vrut să-i dea bani. A urmat un prieten care voia să-l toarne.

Corpul l-a aruncat într-un canal, iar capul într-un lac.

A patra victimă a fost tot un prieten, pe care îl suspecta că vrea să-i tragă țeapă.

Apoi, victimă i-a căzut fosta gazdă, iar ultimul ucis, un prieten de tâlhării.