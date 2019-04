Mărturie devastatoare a fostului șef al Arestului Câmpina: “Negulescu Mircea mi-a cerut să întrerup alimentarea cu apă curentă a camerelor 1 și 2... Negulescu voia ca arestul să fie un instrument de represiune”

Lumea Justitiei prezinta in exclusivitate noi detalii din activitatea vestitului procuror Mircea Negulescu (foto), zis “Zdreanta”, zis “Portocala”. De aceasta data nu este vorba despre practicile pe care acesta le utiliza in instrumentarea dosarelor, ci despre ordinele pe care le-ar fi dat astfel incat inculpatii arestati sa fie torturati in Arestul de la Campina, locul unde erau duse victimele lui Negulescu si ale procurorilor de la DNA Ploiesti. Toate aceste aspecte au fost relatate la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie de catre Cristian Pertea, fost sef al Centrului de retinere si arest preventiv Campina, in perioada septembrie 2011-ianuarie 2013.

Declaratia martorului a fost data in dosarul in care sunt vizati fostii procurori de la DNA Ploiesti, in frunte cu Mircea Negulescu si Lucian Onea. Un dosar deschis ca urmare a plangerii facute de fostul deputat Vlad Cosma, cel caruia i se datoreaza de altfel demascarea abuzurilor comise la DNA Ploiesti. Interesant este ca multi dintre inculpatii dusi in arestul de la Campina, unde Negulescu dorea aplicarea unor metode de tortura, erau presati de acelasi procuror sa faca denunturi chiar impotriva lui Vlad Cosma. Unii chiar au cedat si au ales sa faca denunturi mincinoase pe care ulterior si le-au retractat in instanta, dezvaluind presiunile din cursul anchetei si din perioada detentiei.

