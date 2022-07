Mărturia pompierilor români care luptă cu incendiile devastatoare din Grecia: "Am salvat zeci de case"

Grecia retrăiește coșmarul incendiilor de vara trecută pentru că mai multe focare sunt active inclusiv în jurul Atenei, iar mii de oameni sunt evacuați din calea flăcărilor.

Situația este dramatică în mai multe zone din Grecia, iar pompierii sunt nevoiți să stingă nu mai puțin de 70 de incendii pe zi.

Acolo intervin chiar și în aceste momente inclusiv pompierii români.

Zece zile de acum înainte vor fi temperaturi de peste 40 de grade în Grecia. Tocmai de aceea pompierii sunt pregătiți să intervină.

O parte din ei sunt deja în misiune în acest moment în două puncte fierbinți ale țării, repsepctiv în peninsula Peloponez, acolo unde este un focar pe care pompierii încearcă să îl stingă de câteva zile.

O altă zonă fierbinte este în partea de nord a Greciei, la granița cu Turcia, unde o pădure arde acolo de câteva zile.

Zona centrală a țării, Atena în special, a fost pusă în siguranță după o luptă de mai bine de o săptămână a pompierilor greci, ajutați și de un detașament de pompieri din România.

Sunt 28 de militari români veniți de o lună aici în sprijinul pompierilor greci.

"Incediul s-a desfășurat pe o suprafață foarte mare. Am avut probleme în special din cauza vitezei vântului care s-a manifestat în ziua aceea cu peste 110 kilometri la oră, astfel s-a favorizat propagarea acest incendiului foarte rapid.

Noi am fost solicitați de către pompierii eleni să intervenim la o zonă urbană de case, astfel că am reușit să stopăm propagarea incendiului în zona în care am intervenit și am salvat astfel peste 50 de case și am reușit să acoperim o suprafață de peste 10 kilometri pătrați cu forțele pe care le-am adus din România.

În România, nu am văzut încă vânturi atât de puternice.

A trebuit să luăm decizii foarte repede, să reușim să ne adaptăm foarte repede situației, dar în colaborare cu pompieri eleni au zic că am reușit în zona care a fost repartizată să oprim propagarea incendiului", a mărturisit pentru Antena 3, colonelul Florin Chira.

"Incendiile în această zonă au o altă particularitate, cum spunea colegul meu. Vântul puternic și vegetația uscată în primă fază pitică dar și cu păduri de pin, fac aproape imposibilă localizare a incendiului într-un areal în care să putem să îl controlăm.

Însă cum spunea colegul meu, colaborarea cu forțele elene cât și colegii mei care au experiența anului trecut m-au ajutat să luăm cele mai bune decizii și să salvăm casele din jur.

În pericol am fost în mod constant pentru că, indiferent cum ne amplasam și poziționam autospecialele, focul trecea dintr-o parte în alta, fără să reușim să îl oprim. Însă, pregătirea și schimbul de experiență pe care l-am făcut anul acesta cu colegii eleni ne-a ajutat să nu îi punem în pericol pe colegii noștri", a povestit colonelul David Valeriu.

Zona Atenei este cu risc ridicat de incendii. Tocmai de aceea, pompierii sunt în prepoziționare în acest moment, adică așteaptă în anumite zone cheie din jurul orașului. În momentul în care este semnalat un incendiu, ei au ocazia să intervină cât mai repede pentru a-l stinge.