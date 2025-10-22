Măsuri de siguranță după explozia din Rahova: Se montează garduri de protecţie la blocurile afectate

Gardurile vor securiza intrările în scările de bloc, dar şi geamurile apartamentelor situate la parter. Foto: Agerpres

Primăria Sectorului 5 a început să monteze garduri la scările de bloc afectate de explozia devastatoare de pe Calea Rahovei. De asemenea, au început reparaţiile şi la Liceul "Dimitrie Bolintineanu", care a fost afectat în urma deflagraţiei, scrie Agerpres.

Deciziile au fost luate în şedinţa operativă convocată de către primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, miercuri dimineaţa.



"În urma recomandărilor Ministerului Afacerilor Interne şi ISU Bucureşti Ilfov, Primăria Sectorului 5, prin societatea Infrastructură Sector 5, asigură perimetrul în zona afectată, prin montarea de garduri şi va securiza intrările în scările de bloc, dar şi geamurile apartamentelor situate la parter, pentru a împiedica accesul, având în vedere pericolul de prăbuşire al imobilului", informează Primăria Sectorului 5 pe pagina sa de Facebook.



Poliţia Locală Sector 5 va suplimenta camerele de supraveghere din zonă şi va asigura perimetrul cu agenţi locali. În caz de nevoie, va fi solicitat sprijin din partea celorlalte primării de sector.



Companiile din subordinea primăriei au început procesul de degajare a molozului din curtea Liceului "Dimitrie Bolintineanu", pentru a demara lucrările de reparaţii şi în exteriorul clădirii.



Angajaţii Administraţiei Dezvoltare Urbană Sector 5 au început semnalizarea rutieră provizorie pentru delimitarea perimetrului de siguranţă din proximitatea imobilului afectat şi pentru facilitarea circulaţiei rutiere din zonă.



Totodată, a fost suspendată taxa de parcare, începând cu data de 17 octombrie, pentru toate locurile afectate, până la repunerea în stare de funcţionare a zonei. Decizia a fost luată având în vedere că un număr considerabil de locuri de parcare au fost afectate şi nu pot fi utilizate.



Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 continuă campania de strângere de donaţii, în parteneriat cu Crucea Roşie Română - Filiala Sector 5, la sediul din incinta Colegiului Economic Viilor.



DGASPC S5 oferă consiliere socială şi îndrumare celor afectaţi, atât la faţa locului, cât şi la numerele de telefon:

0735.518.019

0799.413.942

0735.520.675

Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor pune în continuare la dispoziţie numărul de telefon 0721.401.214, la care pot suna persoanele afectate de deflagraţia din zona Rahova, pentru a obţine acte de identitate sau documente de stare civilă.



Accesul pe strada Vicina se va putea face din Calea Rahovei, până în dreptul imobilului din strada Vicina nr. 1, bl. 32, scara 1. Începând cu strada Vicina nr. 3, bl. 33, scara 2 se va putea circula normal.



Accesul va rămâne restricţionat către parcările din spatele blocurilor: strada Vicina nr. 1, bl. 32 şi strada Vicina nr. 3, bl. 33. Pentru locatarii din strada Vicina nr. 3, bl. 33, scara 1, accesul se va face prin spatele blocului.

"O fisură într-o conductă de gaz din afara blocului din Calea Rahovei unde este principala ipoteză luată în calcul de anchetatori", a anunțat miercuri Cristian Gheorghe, directorul Direcției de Investigații Criminale din Poliția Română.

Cercetarea la faţa locului în cazul exploziei la blocul din Sectorul 5 al Capitalei s-a derulat zilnic din momentul incidentului, au anunțat criminaliștii, care au precizat că s-a lucrat inclusiv pe durata nopţii. Întrucât zona este extrem de instabilă, la etajele superioare nu s-a putut interveni decât cu drone şi roboţi.