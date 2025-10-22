Ipoteză șocantă în cazul exploziei din Rahova: Un scurtcircuit a fisurat conducta de gaze din afara blocului. Cum a ajuns gazul în bloc

Trei oameni au murit şi alţi 20 au fost răniţi în urma exploziei care a avut loc vineri, 17 octombrie, într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei. Sursa foto: Agerpres

Experţii au o nouă ipoteză în cazul exploziei care a afectat un bloc din Rahova, în urma căreia trei oameni au murit şi alţi 20 au fost răniţi. Se pare că acumularea de gaze, care a dus la deflagraţia devastatoare din Sectorul 5 al Bucureştiului ar fi apărut după ce conducta care alimentează blocul ar fi fost avariată de un cablu electric din apropiere. Între timp, anchetatorii caută noi modalităţi ca să poată intra în blocul distrus şi în cursul zilei de miercuri continuă cercetările la faţa locului.

Explozia din Rahova s-ar fi produs din cauza unui cablu neizolat bine

Surse au declarat pentru Antena 3 CNN că țeava de gaze, aflată în subteran, în afara blocului, ar fi fost avariată de un scurtcircuit produs de la un cablu electric din apropiere. Gazul scurs s-a acumulat mai apoi în subsolul imobilului. Gazul a ajuns prin coloană în bloc și în apartamentul de la etaj, unde s-a acumulat și s-a ajuns la explozie, potrivit surselor citate.

Se pare că în apropiere de conducta de gaz ar fi fost atât nişte robineţi, dar şi câteva cabluri electrice, despre care se crede că nu erau izolate bine. În timp, s-au produs microfisuri pe conducta de gaze. Legislația din România interzice ca o conductă de gaze să fie amplasată lângă un cablu de energie electrică. În prezent, specialiştii de la Insemex fac numeroase verificări.

Anchetatorii continuă verificările şi miercuri la blocul distrus de explozie

Anchetatorii continuă miercuri cercetarea la fața locului, la blocul distrus de explozie. Va fi o cercetare atipică, pentru că nu au voie să intre fizic în imobilul distrus de deflagraţia violentă.

Inspectorii de la Inspectoratul de Stat în Construcţii nu le dau voie criminaliştilor să intre în bloc, din cauza pericolului care există în acest moment ca structura de rezistenţă să cedeze şi imobilul să se prăbuşească.

Până acum, anchetatorii au reuşit să facă cercetări la faţa locului cu ajutorul dronelor şi să ridice camere pe nacele. Momentan, au reuşit să intre doar în subsolul blocului.

Între timp, audierile continuă la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. Zilele acestea, au dat declarații locatari, administratoarea blocului și reprezentanţi ai firmelor de gaze.

Gravidă care a murit după ce a fost prinsă sub dărâmături este înmormântată miercuri. Mirela Stanciu era însărcinată în şapte luni, iar în momentul exploziei se afla lângă fratele ei, Răzvan, care a supravieţuit. Adolescentul de 17 ani i-a povestit mamei ultimele clipe dinaintea tragediei.

"Băiatul... ce să ne spună: «Că a căzut, că a fost lângă mine când s-a întâmplat tragedia». Era lângă sora lui, că s-a izbit de perete şi s-a trezit în aer. Cum «în aer», nu ştiu să vă spun mai multe", a mai spus plângând bunica tinerei care şi-a pierdut viaţa în urma deflagraţiei puternice.

Familia gravidei moarte în explozia din Rahova a făcut mărturii cutremurătoare despre ultimele conversaţii pe care aceasta le-a avut cu un apropiat.