A murit fotograful Albert Horopciuc. Ultimul mesaj: "Nebunilor, de ce mă invidiaţi? Pentru că nu mă mai pot îmbrăca şi nu îmi pot folosi mâinile?"

Albert Horopciuc rămăsese paralizat de la gât în jos de mai mulţi ani, dar şi aşa, fotograful din Hunedoara a făcut tot ce i-a stat în putere pentru a împărţi oamenilor frumuseţea vieţii.

Horopciuc suferea de mielită. El paralizase de la gât în jos în 2014, când pe neaşteptate, într-o zi a rămas ţintuit la pat.

„A fost o zi rece, a plouat şi m-a apucat durerea de ceafă. I-am spus soţiei să mergem acasă, am făcut cumpărături şi ne-am culcat la amiază. M-am trezit cu o durere cumplită şi l-am rugat pe fiul meu de nouă ani să-mi facă un masaj. Durerea nu mi-a trecut şi m-am dus să-mi fac un duş fierbinte. Am apucat să ies din cadă dar, în trei sferturi de oră, am paralizat de la gât în jos. A venit Salvarea şi am mai avut puterea să glumesc cu fetiţa mea de şase ani, spunându-i că ”uite, tati merge cu caleaşca”. De la spitalul din Hunedoara m-au trimis la Timişoara, iar aici mi-au zis că am o infecţie la coloană, mielită. Am nevoie de tratament, dar nu au fonduri”, spunea Albert Horopciuc, în 2014.

Ultimul mesaj al lui Albert Horopciuc: "Nebunilor, de ce mă invidiaţi? Pentru că nu mă mai pot îmbrăca şi nu îmi pot folosi mâinile?"

Chiar şi în această situaţie, el se deplasa cu ajutorul unui scaun cu rotile, făcea poze pe străzile Hunedoarei şi la Castelul Corvinilor, cu sprijinul cunoscuţilor.

Ultimul mesaj public transmis de fotograf pe Facebook este din 5 februarie.

„Aparatul de fotografiat mi s-a stricat iar unii dintre voi chiar mă invidiază. În urmă cu câteva zile am auzit spunând „Pe ăsta îl doare (...)! Se plimbă toată ziua!” Nu credeam că mă invidiază cineva. Nebunilor, de ce mă invidiaţi? Pentru că sunt sondat din 4 în 4 ore, pentru că nu mă mai pot îmbrăca, spăla şi uneori chiar mânca, pentru că nu îmi pot folosi mâinile şi multe alte lucruri care sunt banale pentru majoritatea oamenilor: periatul dinţilor, legatul şireturilor etc. Voi, cei care mă invidiaţi, nu meritaţi să va lumineze cineva mintea, pe care nu o aveţi! Aţi vrea să aveţi viaţa mea, nebunilor? Când voi avea aparat, voi mai fotografia, indiferent de ceea ce spun nebunii”, a fost ultimul mesaj transmis de Albert, pe pagina sa de Facebook, în februarie.